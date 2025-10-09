Реклама
Следователи зафиксировали сигнал телефона главы семьи Усольцевых. Что известно

Сигнал телефона главы семьи Усольцевых зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин
Фото: t.me/krksledkom
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в районе Митинской петли. В четверг, 9 октября, стали известны новые подробности: правоохранителям удалось определить местоположение радиосигнала телефона, который принадлежит Сергею Усольцеву. Подробнее читайте в материале «Известий».

Поиск семьи Усольцевых в Красноярском крае — последние новости

На восьмой день поисков спасатели и правоохранители смогли установить, откуда в последний раз поступил радиосигнал с мобильного телефона главы семьи Усольцевых. Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, его источник находится в 7 км от поселка Кутурчин, откуда начали свой путь пропавшие туристы.

«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, место, где был зафиксирован сигнал, находится далеко от предыдущей зоны поиска и добраться туда нелегко.

Пропавшие в предгорье: что случилось с семьей Усольцевых в Красноярском крае
Супруги и их пятилетняя дочка исчезли у подножия горы Буратинка 28 сентября

«Вчера туда вышли шесть групп, дошла одна, кое-как вернулась, тайга, труднодоступное место. Сегодня поиски продолжены», — приводит слова своего собеседника агентство.

Спасательная операция также осложняется природными условиями — обильным снежным покровом, низкой температурой и особенностями таежного рельефа.

В последний раз телефоны Сергея и Ирины Усольцевых были в сети 28 сентября. После этого на связь они не выходили. Ранее Telegram-канал Kras Mash сообщил, что телефон главы семьи неожиданно стал доступен, однако эта информация не подтвердилась.

Как искали семью Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги пропали 28 октября. По данным следствия, они вышли из поселка Кутурчин и направились в сторону Кутурчинского белогорья. После этого связь с ними была потеряна.

Подруга Ирины, Оксана Жаднюк, рассказала «Известиям», что ночь перед походом туристы провели на базе «ГеоСфера», а затем пошли в сторону горы Буратинка. Она добавила, что Усольцевы планировали вернуться домой в тот же день, но, вероятно, изменили маршрут.

Поиски начались 1 октября в районе Минской петли. В полицию обратился старший сын Усольцевых, обеспокоенный отсутствием вестей от родителей. В тот же день был найден их автомобиль, оставленный в поселке Кутурчин.

Через несколько дней, 6 октября, стало известно, что Усольцевы действительно направлялись к горе Буратинка — незадолго до исчезновения их видели другие туристы. К тому моменту поисковый отряд был расширен до 356 человек и 47 единиц техники. В операции участвуют не только спасатели и полиция, но и местные жители, волонтеры из разных городов, а также отряд «Лиза Алерт». Для поисков использовались беспилотники, транспорт повышенной проходимости, легкомоторный самолет и мотопараплан.

В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно

Как сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС России по Красноярскому краю, по состоянию на 9 октября наземные поисковые группы обследовали 41 кв. км лесного массива и 792 км лесных дорог. Еще 26 кв. км были осмотрены с помощью двух беспилотников.

Что случилось с семьей Усольцевых — основные версии

Правоохранители рассматривают несколько версий пропажи семьи Усольцевых. Согласно одной из них, туристы могли встретить в тайге медведя и заблудиться, пытаясь спастись от него.

По другой версии, Сергею могло стать плохо в пути, а его жена и дочь не смогли выбраться самостоятельно. Следователи также предполагают, что густой туман 28 сентября мог заставить туристов сбиться с пути. Возможно, глава семьи, как опытный походник, смог сделать укрытие, и теперь Усольцевы ожидают спасателей.

Также есть вероятность, что Усольцевы попали в провал в скалах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

