Телефоны пропавшей под Красноярском семьи отключились во время метели

Фото: МЧС РФ
Мобильные телефоны пропавшей в Красноярском крае Усольцевых были в Сети в день исчезновения семьи в районе скал в Партизанском районе. Об этом 8 октября сообщили сотрудники правоохранительных органов.

«28 сентября, в день исчезновения, в 22:30 (02:30 мск. — Ред.) последний раз были в Сети телефоны пропавших, в районе скал», — приводит ТАСС их сообщение.

По их версии, семья упала в провал. Отмечается, что скалы планируется обследовать, но из-за погодных условий и сильного ветра запустить коптер проблематично. Поиски Усольцевых продолжаются.

Правоохранители подчеркнули, что семью последний раз видели в 12:00 (18:00 мск), когда они собирались отправиться в горы. Погода начала ухудшаться около 16:00 (20:00 мск).

Пропавшие в предгорье: что случилось с семьей Усольцевых в Красноярском крае
Супруги и их пятилетняя дочка исчезли у подножия горы Буратинка 28 сентября

О поисках семьи Усольцевых в лесной местности в районе Минской петли сообщалось 2 октября. Уточнялось, что разыскивают мужчину и женщину 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетнего ребенка. Семья двигалась по направлению к горе Буратинка, однако после пяти дней отсутствия связи с родственниками их местонахождение так и не выяснили. При этом вскоре после этого нашли автомобиль семьи.

Кроме того, подруга пропавшей Ирины Усольцевой Оксана Жданюк в разговоре с «Известиями» сообщила, что подробности планируемой прогулки семья не раскрывала, однако, скорее всего, они поменяли маршрут. При этом одна из версий исчезновения семьи туристов в Красноярском крае подразумевает, что мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться.

