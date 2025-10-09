Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин на лимузине Aurus 9 октября прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе, где пройдет церемония официальной встречи российского лидера c президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На площади подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, военный оркестр играет торжественную музыку и гимн РФ.

Кроме того, во время своего визита в Таджикистан глава российского государства также проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент РФ Владимир Путин 8 октября прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Душанбе. В республике у Путина запланированы переговоры с Рахмоном. По итогам встречи делегаций планируется подписание ряда межведомственных и межправительственных документом.

