В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
Настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма. Об этом 9 октября журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях.
«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», — сказал Песков.
Скоро на площади перед входом во Дворец Нации в Душанбе начнется церемония официальной встречи президента России Владимира Путина президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кадры с места событий публикуют «Известия».
По словам корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, во Дворце Нации всё готово для приема российского лидера. Там уже стоят флаги обеих стран, а также расстелена красная ковровая дорожка.
Официальный представитель Кремля 7 октября указал на важность динамики двусторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.
