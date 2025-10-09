Россиянам рассказали о способе увеличения отпуска с 28 дней до двух месяцев

Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий 9 октября рассказал, как можно использовать 28 дней отпуска так, чтобы отдых продлился около двух месяцев.

«Лучшими для продления отдыха месяцами станут январь, февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь: праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы», — поделился он в беседе с RT.

Новый год начнется с 11 праздничных дней, напомнил Островерхий, поэтому он рекомендует взять еще пять дней выходных — с 12 по 16 января, чтобы получилось почти две недели отпуска.

Несмотря на то, что февраль самый короткий месяц, в нем тоже можно выделить время на полноценный отдых, по словам эксперта. С 21 по 23 февраля будут длинные выходные, а если прибавить четыре дня отпуска с 24 по 27 февраля, перерыв продлится девять дней.

Островерхий отметил, что в марте удобнее всего взять отгулы с 10 по 13 число, потому что Международный женский день выпадает на воскресенье и выходной переносится на 9 марта. Таким образом, получается целая свободная неделя.

«Первые каникулы начинаются 1–3 мая, затем будет рабочая неделя, а следом — праздники с 9 по 11 мая. Чтобы объединить всё в одно длинное путешествие, стоит взять отпуск с 4 по 8 мая. В итоге отдых растянется на 11 дней, которых хватит и на дальние маршруты, и на начало сезона на южных курортах», — поделился эксперт.

По мнению Островерхнего, июне ожидаются длинные летние выходные, так как День России выпадает на пятницу, поэтому необходимо брать отгулы с 8 по 11 июня, общая продолжительность составит девять дней подряд.

Осенью длинных перерывов меньше, но и здесь есть возможность устроить каникулы. День народного единства 4 ноября приходится на среду. День народного единства 4 ноября приходится на среду. Если взять отпускные 3, 5 и 6 ноября, то получится шесть свободных дней подряд.

Завершает год декабрь: если оформить отгулы с 28 по 30 декабря, пауза плавно перейдет в новогодние каникулы. Это еще три дня, которые удобно использовать для поездки в загородные дома или спокойной подготовки к празднику.

Отмечается, что всего за год получится использовать все 28 отпускных дней и превратить их в семь длительных промежутков.

Россияне стали активно покупать туры на новогодние праздники. По данным агрегатора «Турвизор», с которыми ознакомились 9 октября «Известия», средняя стоимость тура на последние числа декабря и начало января составляет 275 тыс. рублей за 9 ночей на двоих. Это почти в 1,5 раза дороже, чем среднегодовая стоимость туров, которая составляет 182 тыс. рублей.

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