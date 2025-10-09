Реклама
Каллас признала неспособность Украины в одиночку оттеснить ВС РФ
Российские гимнастки триумфально выступили на III Играх стран СНГ
Покупатели начали сдавать другие модели Lada ради покупки Lada Iskra в трейд-ин
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз
Дорофеев стал автором первого хет-трика среди россиян в новом сезоне НХЛ
Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана
Путин и Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
В Гидрометцентре сообщили о снежном покрове на 60% территории России
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече
Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани возросло до 12
Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном
FT узнала о планах НАТО провести учения на особых участках у границы с РФ
Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею
В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга

Россияне стали активно покупать туры на новогодние праздники

«Турвизор»: популярные направления для новогодних каникул — Египет и Таиланд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Россияне стали активно покупать туры на новогодние праздники. По данным агрегатора «Турвизор», с которыми ознакомились 9 октября «Известия», средняя стоимость тура на последние числа декабря и начало января составляет 275 тыс. рублей за 9 ночей на двоих. Это почти в 1,5 раза дороже, чем среднегодовая стоимость туров, которая составляет 182 тыс. рублей.

Самыми популярными направлениями для новогодних каникул стали Египет и Таиланд. На Египет приходится 24,9% всех новогодних туров, а Таиланд немного отстает с долей 21,6%. Третьим по востребованности направлением стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с долей 14,5%.

В топ-5 также вошли Вьетнам (11%) и Китай (7,5%). Особое внимание заслуживает рост интереса к Китаю, где за последние месяцы бронирования увеличились в полтора раза на фоне отмены виз для граждан России.

Эксперты отмечают, что большинство бронирований происходит в середине осени, но некоторые россияне забронировали туры еще в феврале или марте. Цена ранних бронирований оставалась стабильной и в среднем составила более 270 тыс. рублей.

Отмечается, что Мальдивы стали самым дорогим направлением — средняя стоимость тура составила 655 тыс. рублей. В то же время путешественники, выбравшие Индию, стали самыми бюджетными — тур в эту страну обошелся в среднем в 208 тыс. рублей, при этом продолжительность таких путевок составила в среднем 13 дней, что на три-пять дней больше, чем в других странах.

Фарфоровый безвиз: новые правила въезда россиян в Китай заработают в 2025-м
Какие условия готовят для групп от трех человек и как организуют бизнес-поездки в КНР

В начале сентября сервис путешествий МТС Travel сообщил «Известиям» о том, что Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян минувшем летом. По данным экспертов, турпоток из России в КНР вырос на 75%. Китай оказался на втором месте после традиционно востребованной Турции в рейтинге популярных направлений дальнего зарубежья.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

