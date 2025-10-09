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К импичменту премьер-министру Армении Пашиняну присоединились 34 депутата

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Необходимое для запуска процесса импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну число голосов было набрано — за проведение данной процедуры выступили 34 из 36 депутатов. Об этом 9 октября сообщил лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Сегодня [оппозиционная] фракция «Армения» вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал он в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Издание «Sputnik Армения» 26 сентября сообщило о начале в стране акции с требованием импичмента действующему премьеру. Согласно содержанию публикации, представители Республиканской партии с плакатом «Нет — возможности единоличной власти» собрались у здания парламента. Тогда же кандидат в премьер-министры от «Честь имею» Давид Амбарцумян призвал к консолидации всех оппозиционных сил.

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