Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В Ереване началась акция с требованием импичмента Пашиняна

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Перед зданием парламента Армении проходит акция с требованием импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 сентября сообщает издание «Sputnik Армения».

Отмечается, что представители Республиканской партии с плакатом «Нет — возможности единоличной власти» собрались у здания парламента.

«Мы все ничего не делаем и говорим — давайте не делать. А мы говорим — уважаемые оппозиционеры, объединяйтесь, пусть народ увидит, что оппозиция сплотилась», — сказал кандидат в премьер-министры от фракции «Честь имею» Давид Амбарцумян.

Он подчеркнул необходимость консолидации всех оппозиционных сил.

В парламенте в этот день проходят слушания по проекту заявления о его отставке, подготовленного партией «Честь имею».

28 августа Пашинян указал на отсутствие права у членов правительства противоречить ему. Он подчеркнул, что особенно это касается ситуации с компанией «Электрические сети Армении» (ЭСА).

