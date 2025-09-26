В Ереване началась акция с требованием импичмента Пашиняна
Перед зданием парламента Армении проходит акция с требованием импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 сентября сообщает издание «Sputnik Армения».
Отмечается, что представители Республиканской партии с плакатом «Нет — возможности единоличной власти» собрались у здания парламента.
«Мы все ничего не делаем и говорим — давайте не делать. А мы говорим — уважаемые оппозиционеры, объединяйтесь, пусть народ увидит, что оппозиция сплотилась», — сказал кандидат в премьер-министры от фракции «Честь имею» Давид Амбарцумян.
Он подчеркнул необходимость консолидации всех оппозиционных сил.
В парламенте в этот день проходят слушания по проекту заявления о его отставке, подготовленного партией «Честь имею».
28 августа Пашинян указал на отсутствие права у членов правительства противоречить ему. Он подчеркнул, что особенно это касается ситуации с компанией «Электрические сети Армении» (ЭСА).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере MAX