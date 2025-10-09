Адвокат Гуцул отметил несоответствие ее изолятора евростандартам

Изолятор, где содержится задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул и откуда ее не выпускают даже на заседания суда, не соответствует стандартам, признанным в Европе. Об этом 8 октября рассказал «Известиям» ее адвокат Гонасало Бойе.

«Я видел комнату адвоката, которая была прекрасна, но я также видел другую часть тюрьмы, а также изолятор, и я думаю, что они не соответствуют европейским стандартам», — сказал он.

Бойе призвал оценить условия, в которых находится его подзащитная путем изучения видеотрансляции из ее камеры, которая ведется в момент слушаний. Гуцул, как добавил он, не разрешается очно присутствовать на заседаниях, что мешает обеспечению справедливости, так как человек, предстающий перед судом, должен находиться рядом со своими адвокатами.

Еще один международный представитель защиты главы Гагаузии Ульям Жюли в этот же день указал на неясность уголовных процессов, которые ведутся в отношении его подзащитной, ранее осужденной на семь лет за якобы финансирование партии «Шор».

Исполнительный секретарь исполкома блока «Победа» Марина Таубер в интервью «Известиям» 14 сентября отметила, что обстановка, наблюдаемая в тюрьме, где содержат Гуцул, унижает человеческое достоинство. По ее словам, заключенные в данном изоляторе помещены в условия, схожие со средневековыми.

Жюли 12 сентября также подчеркивал, что в тюрьме, куда поместили башкана, ежедневно нарушаются статьи, признанные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

