Адвокат Гуцул указал на неясность ведущихся против его подзащитной процессов

Уголовные процессы, ведущиеся в Молдавии против главы Гагаузии Евгении Гуцул, неясны, фиксируются нарушения, потому защита подсудимой обратится в международные инстанции, в том числе и в Европейский суд по правам человека. Об этом 8 октября сообщил «Известиям» адвокат башкана Ульям Жюли.

«Что будет дальше, никто не знает, как долго это будет продолжаться. <...> Это какой-то фарс. Я никогда такого не видел нигде в мире. Мои коллеги выскажут несколько замечаний. Но, насколько я понял, сейчас мы обратимся в международные институты, включая Европейский суд по правам человека, чтобы обсудить с ними то, что, по нашему мнению, здесь происходит», — сказал он.

По словам Жюли, суд принял решение о продолжении разбирательств, что привело в смятение как саму Гуцул, так и сторону ее защиты. Он подчеркнул, что его коллегам предстоит самоорганизоваться и, возможно, пробыть в суде до полуночи.

Приговоренная к семи годам лишения свободы за якобы финансирование партии «Шор» Гуцул получает большую поддержку как со стороны народа представляемой ей автономии, так и со стороны международных правозащитников. Известно, что апелляционная палата Кишинева 8 октября отказала главе Гагаузии в освобождении из-под стражи.

Сторона защиты днем ранее заявила, что приступит к подготовке аргументов для освобождения своей клиентки, которая «не должна находиться в тюрьме». По их словам Гуцул, содержащаяся в «очень суровом» месте, полна энтузиазма, однако скучает по своим детям.

