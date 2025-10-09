Синоптики спрогнозировали облачность и до +14 градусов в Москве 9 октября
Облачно, по области местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 9 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.
В Московской области днем будет от +10 до +15 градусов, ночью температура может упасть до +4 градусов.
Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.
Атмосферное давление будет составлять от 746 до 750 мм рт. ст.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 8 октября сообщила, что начиная с 9 октября в столице ожидается усиление ветра, которое, однако, может повлиять на уменьшение вероятности возникновения туманов. По ее словам пятница, 10 октября, и последние дни текущей недели ожидаются дождливыми.
