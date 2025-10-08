Синоптик спрогнозировала дожди и усиление ветра в Москве с 9 октября

Усиление ветра и дожди ожидаются в Москве с четверга, 9 октября, при такой погоде вероятность туманов уменьшается. Об этом в среду, 8 октября, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Давление будет постепенно понижаться и усилится ветер, потому что туман формируется при штилевой погоде, поэтому вероятность тумана уменьшается, а вероятность дождей увеличивается», — рассказала специалист агентству городских новостей «Москва».

Она отметила, что в пятницу будет настоящий дождь, выходные тоже будут дождливые, поэтому туман не ожидается.

При этом Позднякова добавила, что туман с видимостью 100–200 м накроет столицу уже этой ночью.

В Москве с вечера 7 октября до утра 8 октября был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщает «Москва 24».

Дептранс попросил водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, сообщает 360.ru.

В свою очередь, автоэксперт Петр Баканов рекомендовал при езде в туман измерять расстояние не на глаз, а в секундах, передает RT.

