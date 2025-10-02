 
Страшная Луна и непредсказуемые потоки огня: астрологи предупредили о важных событиях октября

Как события октября 2025 года повлияют на нашу жизнь, что ожидать и как действовать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Октябрь 2025 года обещает быть насыщенным астрономическими событиями, которые могут повлиять на наше восприятие мира и внутреннее состояние. Астрологи и ученые предупреждают об особых явлениях, таких как полнолуние, метеорные потоки и астрономические соединения, которые могут принести как вдохновение, так и вызовы. Подробнее — в материале «Известий».

7 октября — полнолуние и суперлуние

7 октября 2025 года в 06:48 по московскому времени наступит полнолуние, которое также будет суперлунием. Это означает, что Луна будет находиться в перигее — самой близкой точке к Земле на своей орбите, что делает ее визуально больше и ярче обычного.

Луна
Фото: Global Look Press

В астрологии полнолуние считается временем завершения циклов и очищения. Считается, что в этот период усиливаются эмоции, обостряются интуиция и чувствительность. Это время подходит для завершения старых дел и подготовки к новым начинаниям.

Опасное суперлуние в октябре: как Урожайная Луна перевернет жизнь каждого
Сила суперлуния в Овне обострит чувства и поможет отпустить прошлое

8 октября — пик метеорного потока Дракониды

8 октября 2025 года ожидается пик активности метеорного потока Дракониды. Этот поток связан с кометой Джакобини-Циннера и характеризуется резкими всплесками активности, когда количество метеоров может достигать нескольких сотен в час.

Метеорный поток
Фото: Global Look Press/Matthias Balk

Однако в 2025 году пик приходится на ночь с 8 на 9 октября, и наблюдения могут быть затруднены из-за яркого света от суперлуния. Тем не менее для наблюдателей, находящихся в местах с минимальным световым загрязнением, будет шанс увидеть это зрелище.

20–21 октября — пик метеорного потока Ориониды

С 20 по 21 октября 2025 года ожидается пик метеорного потока Ориониды, связанного с кометой Галлея. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.

Звезды
Фото: Global Look Press/Ole Spata

К счастью, пик приходится на новолуние, когда Луна не будет мешать наблюдениям. Это создает идеальные условия для наблюдения за потоком, особенно в ночное время между полуночью и рассветом.

Приближается плохое суперлуние: что это такое, когда в октябре 2025 года, точное время наступления, в каком знаке зодиака
Луна не пожалеет никого, жизнь некоторых людей кардинально изменится

25 октября — покрытие Луной звезды Антарес

25 октября 2025 года Луна закроет собой яркую красную звезду Антарес в созвездии Скорпиона. Это явление, называемое покрытием, будет наблюдаемым в Южной Америке и Антарктиде.

Луна
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Для астрологов такое событие символизирует моменты трансформации и глубоких изменений. Антарес ассоциируется с мощной энергетикой и может указывать на период, когда старые структуры рушатся, открывая путь для нового.

29 октября — Меркурий в максимальной восточной элонгации

29 октября 2025 года Меркурий достигнет своей максимальной восточной элонгации, находясь на угловом расстоянии 23,9° к востоку от Солнца. Это означает, что планета будет видна на вечернем небе после захода Солнца.

Звезды
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Однако, несмотря на максимальную элонгацию, наблюдения могут быть затруднены из-за низкого положения Меркурия над горизонтом и возможного светового загрязнения. Тем не менее для наблюдателей в местах с минимальным световым загрязнением будет шанс увидеть этот астрономический феномен.

Кровавая Луна и магия коридора затмений: что принесет лунное затмение в сентябре 2025 года
Последнее лунное затмение устроит мощную эмоциональную встряску

Астрологические рекомендации

Астрологи предупреждают, что октябрь 2025 года будет временем значительных изменений и трансформаций. Полнолуние и суперлуние 7 октября могут усилить эмоциональные реакции и интуицию, что делает этот период подходящим для завершения старых дел и подготовки к новым начинаниям.

Планирование
Фото: Getty Images/marchmeena29

Метеорные потоки, особенно Ориониды, могут вдохновить на новые идеи и проекты. Покрытие Антареса Луной 25 октября символизирует моменты глубоких изменений, когда старые структуры рушатся, открывая путь для нового. Меркурий в максимальной элонгации 29 октября предоставляет возможность для размышлений и планирования будущего.

Прямой эфир