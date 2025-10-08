Сийярто осудил Туска за оправдание подрыва «Северного потока»

Глава Венгрии Петер Сийярто 8 октября выразил несогласие со словами премьер-министра Польши Дональда Туска, который поддержал украинца, подозреваемого в участии во взрыве газопровода «Северный поток».

«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?» — написал Сийярто на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Дипломат подчеркнул, что Венгрия не желает быть частью такой Европы, в которой есть место оправданию терроризма.

Так Сийярто прокомментировал слова Туска, в которых он утверждал, что главная проблема «Северного потока» заключается не в том, что он был подорван, а в том, что он был построен.

Польский суд 1 октября арестовал находящегося в розыске ФРГ украинского водолаза Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Согласно решению судей, фигурант должен содержаться под стражей до решения вопроса о его передаче Германии.

О задержании в Польше гражданина Украины, принимавшего участие в подрыве на «Северных потоках», генпрокуратура Германии сообщила 30 сентября. Указывалось, что обученный водолаз входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» вблизи острова Борнхольм. Фигурант был задержан полицией в Прушкуве.

