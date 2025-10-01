Суд Польши арестовал подозреваемого в теракте на «Северных потоках» украинца

Польский суд арестовал находящегося в розыске ФРГ украинского водолаза, который подозревается в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Согласно решению судей, фигурант должен содержаться под стражей до решения вопроса о его передаче Германии, сообщает 1 октября агентство Reuters.

«Владимир З. был задержан под Варшавой во вторник [30 сентября]. Теперь он будет находиться под стражей семь дней», — указывает агентство.

Генпрокуратура Германии отметила, что польские полицейские действовали на основании выданного европейского ордера на арест.

О задержании в Польше гражданина Украины, принимавшего участие в подрыве на «Северных потоках», Генпрокуратура Германии сообщила накануне. Указывалось, что обученный водолаз Владимир З. входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» вблизи острова Борнхольм. Фигурант был задержан полицией в Прушкуве. Процедура его экстрадиции будет начата в ближайшее время.

