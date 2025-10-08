Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил судебное заседание для рассмотрения дела о нарушении музыкантом Борисом Гребенщиковым (признан иноагентом в РФ) обязанностей иноагента. Об этом 8 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова, которому вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Гребенщиков опубликовал на YouTube материал без указания на то, что он был произведен или распространен иностранным агентом. Отмечается, что эта информация подтверждаются письмом Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.

По сообщению пресс-службы судов Петербурга, Гребенщиков свою вину не признает.

Минюст внес музыканта Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов в июне 2023 года. Как поясняется на сайте ведомства, Гребенщиков попал в реестр, поскольку устраивал концерты в зарубежных странах для оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации по защите Донбасса и получал поддержку от иностранных источников.

