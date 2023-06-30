Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов

Минюст внес музыканта Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов. Список обновлен в пятницу, 30 июня.

Как поясняется на сайте ведомства, Гребенщиков попал в реестр, поскольку устраивал концерты в зарубежных странах для оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации по защите Донбасса и получал поддержку от иностранных источников.



Также перечень пополнили журналист Андрей Караулов, издание SOTAvision, петербургское издание «Бумага» и еще пять человек и одна организация.

«30 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, Б.Б. Гребенщиков, А.В. Караулов, А.З. Морев, М.Л. Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision, а также издание «Бумага», — говорится в сообщении ведомства.



Неделю назад Минюст РФ внес в реестр семь человек и две организации. В их числе оказались организация «Движение сознательных отказчиков» (признан иноагентом в РФ) и бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан иноагентом в РФ).

Ранее, 16 июня, Минюст РФ внес в список иноагентов режиссера Виталия Манского (признан иноагентом в РФ). По данным службы, он выступал против спецоперации по защите Донбасса, заявлял о поддержке киевских властей и негативно высказывался в отношении граждан РФ, а также отождествлял Россию с нацистской Германией.



1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.