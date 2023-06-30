Реклама
Прямой эфир
Общество
Бастрыкин поручил доложить о массовых отравлениях детей в Кузбассе и Приамурье
Мир
ЮНЕСКО выступила за возвращение США без немедленного погашения долга
Мир
Гросси указал на отсутствие обстрелов ЗАЭС за последнюю неделю
Экономика
Продлен запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран
Общество
Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи
Общество
Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов
Наука и техника
Борисов доложил Путину об интересе Азии и Африки к плазменным двигателям РФ
Мир
Дело о теракте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Общество
Никита Михалков вручил дипломы выпускникам своей киноакадемии
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
Крупный лесной пожар возник в районе турецкого Измира
Общество
Михаил Ковальчук возглавил Политехнический музей

Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст внес музыканта Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов. Список обновлен в пятницу, 30 июня.

Как поясняется на сайте ведомства, Гребенщиков попал в реестр, поскольку устраивал концерты в зарубежных странах для оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации по защите Донбасса и получал поддержку от иностранных источников.

Также перечень пополнили журналист Андрей Караулов, издание SOTAvision, петербургское издание «Бумага» и еще пять человек и одна организация.

«30 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, Б.Б. Гребенщиков, А.В. Караулов, А.З. Морев, М.Л. Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision, а также издание «Бумага», — говорится в сообщении ведомства.

Неделю назад Минюст РФ внес в реестр семь человек и две организации. В их числе оказались организация «Движение сознательных отказчиков» (признан иноагентом в РФ) и бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан иноагентом в РФ).

Звуковые дороги: артисты-эмигранты собирают на Западе в разы меньше публики
Спрос на шоу SHAMAN в России выше, чем на Земфиру и Бориса Гребенщикова — за рубежом

Ранее, 16 июня, Минюст РФ внес в список иноагентов режиссера Виталия Манского (признан иноагентом в РФ). По данным службы, он выступал против спецоперации по защите Донбасса, заявлял о поддержке киевских властей и негативно высказывался в отношении граждан РФ, а также отождествлял Россию с нацистской Германией.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023