Призывных возраст: Юра Борисов перед революцией, Глеб Калюжный на Олимпиаде

Кино

«Хроники русской революции», 18+

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Ефремов, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Евгений Ткачук, Тимофей Окроев

Фото: Анастасия Ляшенко Кадр из фильма «Хроники русской революции»

Премьера многосерийного киноромана Андрея Кончаловского. История трагических событий с 1905 по 1924 год. Непростая эпоха, повлиявшая на судьбы не только России, но и всего мира. Но это не детальное воспроизведение событий. Внимание режиссера сосредоточено прежде всего на человеческих судьбах, пересекающихся снова и снова в переломные моменты истории России.

С 10 октября в онлайн-кинотеатре START

«Первый на Олимпе», 12+

Режиссер: Артём Михалков. В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко

Фото: Телеканал «Россия 1» Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

В основе фильма — подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена.

Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить. Их цель — Олимпиада в Хельсинки.

С 9 октября в прокате

«Неизвестный Джон Леннон», 18+

Режиссер: Алан Дж. Паркер. В ролях: Эрл Слик, Мэри Смит, Марк Каннингем, Барри Майлс, Филлип Норман, Тони Брамвелл, Роберт Морган, Стив Тёрнер, Энди Пиблз, Тарик Али

Фото: Borrowed Time The Movie Кадр из фильма «Неизвестный Джон Леннон»

Документальный фильм о жизни основателя «Битлз» Джона Леннона, символа целого поколения и одного из самых влиятельных деятелей поп-культуры всех времен. Уникальные кадры и интервью, открывающие детали неизвестной жизни кумира миллионов, и подробности мирового тура воссоединения «Битлз», который так и не состоялся.

С 9 октября в прокате

«Чудо», 18+

Режиссёр: Антон Богданов. В ролях: Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова

Фото: Студия ВАМ Кадр из сериала «Чудо»

Старшему лейтенанту полиции Денису Орлову поручено внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Сообщество регулярно посещает и курирует бывший лидер ОПГ Василий Сапогов. В 1990-е он и его банда похитили из музея города Электроспас царский кубок Василия Шуйского, а позже в экспозицию вернулась подделка. Орлову предстоит найти оригинал артефакта, не «сливая» при этом свое прикрытие.

С 15 октября на PREMIER

«Кролик Момо: Большая погоня», 6+

Режиссер: Махмуд Хасан

Фото: 9D Medya Кадр из мультфильма «Кролик Момо: Большая погоня»

Турецкий мультфильм, рассказывающий об отважном кролике Момо. Торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку, обезьянку Юми. Ее верный друг Момо отправляется на поиски в большой город. Там он знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний от заброшенной фабрики и складских лабиринтов до зоопарка и телестудии, сталкиваются с торговцами, коллекционерами и охраной роскошных особняков.

С 9 октября в прокате

«Как приручить лису», 18+

Режиссер: Юлиана Закревская. В ролях: Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова

Фото: Место силы Кадр из сериала «Как приручить лису»

Зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушке Дине. Но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого ему приходится наладить контакт с дикаркой Диной. Он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают девушки. Только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

С 10 октября в онлайн-кинотеатре Okko

Театр

«Светлый ручей», 12+

Дирижер: Павел Сорокин. В ролях: Анастасия Сташкевич, Алексей Путинцев, Елизавета Кокорева, Владислав Лантратов, Анна Никулина, Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Артем Овчаренко

Фото: Мариинский театр Балет «Светлый ручей»

Гастроли Большого театра в Санкт-Петербурге. Зрителям Мариинки представят комедийный балет Шостаковича «Светлый ручей». Сюжет разворачивается вокруг выступления столичных артистов в колхозе. Спектакль полон юмора. Особенность «Светлого ручья» — «игра с переодеваниями»: балерине нужно будет исполнить мужской танец, а танцовщику — женский.

9–11 октября, 19:00, 12 октября, 12:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург)

«Ося. Иосиф. Joseph», 16+

Режиссер: Олег Сапиро. В ролях: Юрий Корнев, Алина Вакаева, Наталья Палагушкина, Олег Сапиро, Анна Лобоцкая, Кирилл Кусков

Фото: пресс-служба Театра Маяковского Спектакль «Ося. Иосиф. Joseph»

Премьера спектакля, посвященного легендарной личности XX века — Иосифу Бродскому, которому в 2025 году исполнилось бы 85 лет. Это диалог с поэтом, попытка понять его мировоззрение, почувствовать его боль и радость. Спектакль-размышление о судьбе художника, о цене свободы и о силе слова, способного преодолеть время и пространство. Действие разворачивается как калейдоскоп воспоминаний и фантазий, охватывая ключевые моменты жизни Бродского — от юности в Ленинграде до последних дней в Нью-Йорке.

11 октября, 18:00, Театр Маяковского, Малая сцена

«Посланница», 12+

Режиссер: Анастасия Ершова. В ролях: Ольга Богданова, Роман Богданов, Тимур Еремеев, Даниил Лугин, Роман Радов, Артемий Серегин, Любовь Баленко, Андрей Пойдышев

Фото: Центральный академический Театр Российской Армии Спектакль «Посланница»

Премьера спектакля по мотивам ранних рассказов Максима Горького. Постановка названа «Посланница», потому что сделана через сегодняшний день, но не для упрощения, а чтобы еще больше подчеркнуть смыслы. На Малой сцене появятся ретроавтомобиль «Москвич-4011» 1954-го года выпуска, бассейн и 500 маков.

8 и 9 октября. 19:00, Театр Российской армии, Малая сцена

«Мещане» 16+

Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Сергей Юшкевич, Иван Стебунов, Татьяна Корецкая, Виктория Романенко, Сергей Гирин, Вероника Амирханова, Марина Лебедева

Фото: Театр «Современник» Спектакль «Мещане»

Проблема отцов и детей — тема, которая не перестает быть актуальной, как бы ни менялся мир вокруг. Как и 100 лет назад, родители хотят, чтобы дети следовали их советам. Как и 100 лет назад, дети отстаивают право делать собственный выбор.

Максим Горький написал пьесу больше века назад, но ее герои кажутся нашими современниками. Кто-то узнает в этом спектакле себя и своих близких, а кому-то он поможет по-новому взглянуть на давно привычные вещи.

13 октября, 19:00, Театр «Современник»

«Маддалена», 16+

Режиссер: Илья Ильин. В ролях: Юлия Ситникова, Ольга Толкмит, Галина Барош, Даниил Гаркунов, Давид Посулихин, Виталий Серебряков, Елисей Лаптев

Фото: пресс-служба Московского музыкального театра ГЕЛИКОН-ОПЕРА Описание картинки

Премьера самой таинственной оперы Сергея Прокофьева. Зрителям предстоит узнать, кто такая Маддалена, каковы мотивы ее поступков. Эксклюзивная особенность постановки — интерактивное действие в фойе Зимина. «Ночной венецианский карнавал» станет частью спектакля и начнется за 30 минут до действия в Белоколонном зале. Будет звучать музыка итальянского композитора Отторино Респиги, а артисты хора по канонам комедии дель арте разыграют историю — зеркальное отражение того, что будет происходить дальше в «Маддалене».

9–11 октября, 19:00, 12 октября, 16:00, «Геликон-опера», Белоколонный зал княгини Шаховской

«Далеко-далеко на Востоке», 8+

Режиссер: Тереза Дурова. В ролях: Руфат Акчурин, Геннадий Краковский, Андрей Батов, Георгий Шабанов, Анастасия Тюкова, Дарья Лукьянченко, Гульмарьям Смирнова, Ярослава Буряк

Фото: пресс-служба Театра Терезы Дуровой Спектакль «Далеко-далеко на Востоке»

Спектакль о приключениях культового фольклорного персонажа Ходжи Насреддина продолжает линейку этнических постановок «Театра Терезы Дуровой». На этот раз из-за своего острого языка герой попадает в самый опасный переплет. Его жизнь оказывается на волоске — ведь ему противостоит сам Султан со своей властной мамашей. Сможет ли Насреддин спастись, используя свое единственное оружие — блестящий ум и всепобеждающее чувство юмора? Или восточная сказка оборвется на самом интересном месте?

Спектакль-номинант Большого детского фестиваля 2025 года в категории «Музыкальный спектакль».

11–12 октября, 12:00, 15:00, «Театр Терезы Дуровой»

«Ballet Triptych», 6+

Хореографы: Джона Пол Кук, Дмитрий Пимонов, Дмитрий Антипов. В ролях: Евгения Образцова, Артем Овчаренко, Ирина Перрен, Джон Кук, Ксения Рыжкова, Артур Мкртчян, Дмитрий Соболевский

Фото: Юлия Михеева Балет «Ballet Triptych»

Мировая премьера балетного триптиха. Первая его часть — новая работа британского хореографа Джоны Пола Кука — неоклассический балет «Кроткая» по повести Достоевского. Музыкальную грань культурного триединства отразит балет «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова. Завершит вечер танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля.

13 октября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Мане», 16+

Режиссер: Семен Барков. В ролях: Илья Шпак

Фото: пресс-служба спектакля «Мане»

Моноспектакль об отце импрессионизма, художнике Эдуарде Мане. Без пафоса о человеке-бунтаре в мире искусства. Благодаря своему несгибаемому духу и новаторским идеям Мане создал современную живопись, разрушив догмы и традиции старой школы. Трогательные и вдохновляющие истории из жизни великого художника в исполнении Ильи Шпака.

15 октября, 20:00, «Театр на Цветном»

«НЕвербатиМЫ», 18+

Режиссер: Роман Шаляпин. В ролях: Павел Артемьев, Ольга Рыжкова, Игорь Кузнецов, Баястан Уулу Колдошалы, Максим Плетнев, Арина Маракулина, Мария Рогожина, Дмитрий Симонов, Камил Гурбанов

Фото: Театр Андрея Фартушного Спектакль «НЕвербатиМЫ»

«Кстати театр» представляет премьеру спектакля «НЕвербатиМЫ». В этом необычном проекте участники спектакля сами выбрали литературных или реальных героев, созвучных их внутреннему миру, и создали уникальные монологи, которые назвали невербатимы. Собственная жизнь в сочетании с судьбой другого человека или литературным сюжетом предлагает множество невероятных поворотов и неожиданных пересечений. Театр на стыке реальности и вымысла, достоверности и мифа, иронии и элементов душевного стриптиза.

15 октября, 19:00, «Арт-платформа», Новый Манеж

«Аркаим», 18+

Режиссер: Руслан Маликов. В ролях: Нелли Уварова, Константин Кожевников, Юлия Башорина. Ольга Лапшина, Елена Морозова, Ксения Чачава, Александр Весна

Фото: пресс-служба социального проекта Деменция Спектакль «Аркаим»

У зрителей будет возможность проанализировать с нового ракурса отражающую столь сложную и до сих пор зачастую запретную тему — деменцию. В центре повествования — полковник танковых войск в отставке Константин и его внучка Дуся. Он живет в мире начинающейся деменции, где воедино смешались 1950-е с их танцами, 1970-е и настоящее. Дуся, отказываясь принять страшный диагноз, пытается выстроить мир для двоих, в котором болезнь не будет иметь значения.

14 октября, 20:00, Центр «На Страстном»

«Свадьба Кречинского», 18+

Режиссер: Гульнара Галавинская. В ролях: Антон Хабаров, Наталья Качалкина, Галина Бокашевская, Михаил Шилов, Олег Курлов, Алексей Веретин

Фото: Московский Губернский театр Спектакль «Свадьба Кречинского»

История азартного игрока Кречинского, который привык ставить на кон свою честь и готов принести в жертву своей страсти судьбу влюбленной барышни Лидочки Муромской, становится для режиссера подступом к серьезному разговору о главной проблеме российской действительности. Спустя 160 лет после написания пьесы нас волнуют всё те же проблемы, тема взяток и коррупции остается такой же насущной, как во времена Сухово-Кобылина, а текст автора о судах звучит как выдержка из сегодняшних газет и интернет-порталов.

10 октября, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

«Старушки», 12+

Режиссер: Ольга Левитина. В ролях: Ирина Богданова, Ким Кошева, Сергей Бесхлебнов, Анна Богдан, Виктория Закария, Пелагея Растопчина

Фото: Московский театр «Эрмитаж» Спектакль «Старушки»

Премьера. Грустный и смешной спектакль по одноименному рассказу Фридриха Горенштейна. Он автор сценариев многих фильмов, среди которых «Солярис» Андрея Тарковского и «Раба любви» Никиты Михалкова. «Старушки» — о сложных отношениях матери и дочери. Они любят и ненавидят друг друга. Беспрестанно ссорятся, хотя не могут прожить друг без друга ни минуты. Это спектакль о любви и долге, о прошлом, которое никуда не уходит, о мистике человеческой жизни.

12 октября, 18:00, Московский театр «Эрмитаж»

«Гладиатор», 16+

Режиссер: Рамзиля Минибаева. В ролях: Петр Елфимов, Наталия Быстрова, Роман Графов, Константин Барышников, Александр Бобров, Константин Скрипалев

Фото: пресс-служба «Театриум на Серпуховке» Рок-мюзикл «Гладиатор»

Современный театр мюзикла представляет масштабный проект. Рок-мюзикл, в центре сюжета которого трагическая история прославленного генерала Максимуса, любимца императора Марка Аврелия, чья доблесть и честь оказываются преданными, и он теряет всё. Лишенный статуса и свободы, он сохраняет главное — силу духа, веру в справедливость и яростное стремление к возмездию.

11 и 12 октября, 20:00, «Театриум на Серпуховке»

Концерты

Залу Чайковского исполняется 85 лет, 12+

Фото: пресс-служба Московской филармонии Зал Чайковского

Главной площадке Московской филармонии исполняется 85 лет. В день рождения Концертного зала имени П. И. Чайковского будут звучать масштабные шедевры Бетховена в исполнении Дениса Мацуева, Павла Милюкова, Александра Рамма, Российского национального молодежного симфонического оркестра, Государственного хора имени А. В. Свешникова под управлением Фёдора Безносикова и солистов: Галины Круч (сопрано), Варвары Гансгорье (сопрано), Полины Шароваровой (меццо-сопрано), Алексея Татаринцева (тенор), Михаила Нора (тенор), Игоря Подоплелова (баритон).

12 октября, 19:00, Зал Чайковского

Этно-мюзикл «Ожерелье России», 6+

Фото: Ожерелье России Этно-мюзикл «Ожерелье России»

800 детей-артистов из 32 регионов выйдут на одну сцену в этнографическом театрализованном музыкальном шоу. Действие развернется на двухъярусной сцене. Спектакль-посвящение героям разных лет. По сюжету, детей пугает современный жестокий мир. Они ищут тех, кто способен стать для них защитой. Мистические помощники увлекают их в путешествие по времени и пространству. Там они встречают ученых и врачей, спортсменов и защитников Родины.

12 октября, 18:00, Концертный зал «Москва»

«Голос», 6+

Большой гала-концерт шоу «Голос» — это настоящий праздник музыки, таланта, профессионализма. На сцене «Голоса» зрители увидят не только финалистов и победителей, но и их наставников. В концерте примут участие Валерия, Полина Гагарина, Дима Билан, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Пелагея, ZIVERT, Ани Лорак, Михаил Боярский, Игорь Корнелюк, Антон Беляев, Юлианна Караулова, MAKSIM, Jony и многие другие. Ведущая — Яна Чурикова. Музыкальное сопровождение — оркестр «Фонограф Симфо Джаз» под управлением Сергея Жилина.

Фото: Государственный Кремлевский Дворец Анонс Большого Гала-концерт шоу «Голос»

14 октября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Наше любимое кино», 6+

Фото: Дом Музыки Концерт «Наше любимое кино»

Новый проект симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» посвящен киномузыке. В программе мелодии из фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «31 июня», «Карнавал», «Бандитский Петербург», «Чебурашка». На сцену с оркестром «Русская Филармония» выйдут звезда мюзиклов Наталия Быстрова и финалист шоу «Голос» Эдвард Хачарян.

11 октября, 15:00, Дом музыки

Вадим Эйленкриг, 6+

Известный трубач Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew выступят с программой «Тень твоей улыбки», посвященной юбилею первого альбома музыканта The Shadow of Your Smile. Дебютная пластинка стала знаменитой 15 лет назад. Поклонники услышат произведения из этого альбома в актуальном звучании. Кроме того, на концерте будет представлен лимитированный винил — сборник лучших композиций за всю историю группы.

Фото: пресс-служба Московской консерватории Большой зал Московской консерватории

10 октября. 19:00, Большой зал Московской консерватории

Музеи

Выставка «ВЫПУСК ‘25», 0+

Выставка продемонстрирует дипломные работы выпускников 25 московских вузов. Будут представлены все художественные специальности — помимо живописи, графики и скульптуры, можно будет увидеть работы сценографов, художников по костюмам, художников кино и анимации, иллюстраторов, монументалистов, гейм- и фешн-дизайнеров, керамистов, художников ткани и других.

С 10 октября по 30 ноября, Паркинг Галерея «Зарядья»

Are you ready for the future? 16+

Фото: HSE ART GALLERY Работа Сабины Байсаровой «И белое ничто на абсолютно белом небе»

Выставка состоит из предметов искусства коллекции Пьера-Кристиана Броше. В экспозиции соседствуют археологические, этнографические объекты и произведения современных художников. Посетители смогут увидеть женский торс бронзового века (III тысячелетие до н.э.), веретена начала XX века, фрагмент ученой книги подношений из Японии эпохи Мэйдзи (1890–1892), а также работы Миши Гудвина, Тимы Парщикова и других современных художников, в том числе из Школы дизайна НИУ ВШЭ.

До 14 октября, HSE ART GALLERY на ЦСИ Винзавод

Дни казахстанского кино, 18+

Фото: ФГБУК «Музей Победы» Кинопоказы казахстанского кино

10 октября в кинозале «Жуков» Музея Победы состоится церемония открытия Дней казахстанского кино. Кинопоказы откроет военный боевик «Время патриотов» (16+) Серикбола Утепбергенова. В следующие три дня зрители увидят пять разноплановых кинокартин. В программе: исторический фильм «Лето 1941 года» (18+), мюзикл «Стоп, ночь» (12+) по мотивам песен A`Studio, спортивная драма «90+1» (6+), музыкальный байопик «Дос-Мукасан» (6+), полнометражный анимационный фильм в жанре экшн и фэнтези «Алтын Адам» («Золотой человек») (6+). Вход свободный.

С 10 по 12 октября, Музей Победы, кинотеатр «Поклонка»

Фестивали

«Новое Радио ДВИЖ» 12+

Масштабный музыкальный фестиваль, посвященный дню рождения самого дерзкого утреннего шоу «1+1». Калинин и Райтраун отмечают три года в эфире. Топовые артисты исполнят на сцене фудмолла свои суперхиты и суперновинки: с эксклюзивными лайв-сетами выступят NYUSHA, GAYAZOV$ BROTHER$, Тима Белорусских, IOWA, Артур Пирожков, Минаева, Filatov&Karas и DJ Nikita Nikitin. Вход, как и всегда, свободный.

Фото: пресс-служба «Три вокзала. Депо» Вид на пространство «Три вокзала. Депо»

10 октября, 20:00, пространство «Три вокзала. Депо»

XI маркет современного искусства WIN-WIN, 18+

В Центре современного искусства «Винзавод» пройдет XI маркет современного искусства WIN-WIN. Арт-событие, на котором начинающие и уже состоявшиеся художники, галереи, творческие объединения и независимые издательства встретятся для открытого диалога и продажи работ без посредников по демократичным ценам.

Фото: ЦСИ Винзавод Маркет современного искусства WIN-WIN

11–12 октября, ЦСИ «Винзавод», Цех Белого, Цех Красного

Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость», 12+

Фото: пресс-служба Фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость»

В этом году программа впервые выйдет за пределы привычных площадок и развернется на территории исторической Усть-Лабинской крепости — памятника XVIII века. Фестиваль откроется церемонией «Час славы Кубани», в программе — концерты, театральные премьеры, выставки и иммерсивные экскурсии. Особое место займет крестный ход с участием владыки Саввы и владыки Василия и принесением мощей Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры. Гостей ждут дискуссии, лекции и финал всероссийского конкурса казачьей песни. Вход свободный.

11–12 октября, Усть-Лабинск, хутор Аргатов (Краснодарский край)

Танцевальный чемпионат FAME TO FLAME, 0+

Фото: FAME TO FLAME

Отборочный этап танцевального чемпионата FAME TO FLAME, где участники представят сольные, парные и командные номера в борьбе за выход в гранд-финал (6–9 ноября). Зрителей ждут яркие выступления и судейство топовых хореографов: Алексея Мечетного, Александра Тронова, Кирилла Захарова, Анны Тарасенко и Анастасии Юрасовой. Вход свободный. Регистрация на сайте проекта.

11-12 октября, 10:00, Дворец спорта «Крылья Советов»