Не тот свет: в Театре армии рассказали о страсти жить

В Театре Российской армии выпустили спектакль «Посланница» по мотивам ранних рассказов Максима Горького. Героиня Ольги Богдановой, как на машине времени, перемещается на ретроавтомобиле «Москвич-401» 1954 года выпуска. На Малой сцене появились бассейн, водопад и пшеничное поле с 500 маками. «Известия» в числе первых зрителей оценили постановку Анастасии Ершовой.

Богданова титомирит

На этот спектакль стоит пойти уже только для того, чтобы увидеть народную артистку России Ольгу Богданову в рокерском прикиде. Ее героиня Сула вся в черном: в косухе, в кожаных гловелеттах (перчатки без пальцев). Она появляется на сцене в ржавом автомобиле и тут же сбивает молодого человека. Максим (Даниил Лугин) решил свести счеты с жизнью и угодил под колеса. Своей выходкой чуть не довел до инфаркта мадам. Ей ничего не остается, как дать хлебнуть морса из коньячной бутылки, накричать и отвлечь парня от депрессивных мыслей. Почему в двадцать с небольшим ему так не мил этот свет?

— Казалось бы, молодой, живи с хорошим настроением, веселись, радуйся, что еще надо? — изумляется Сула. — Странный вы народ: навеки остаться в кромешной тьме вас не пугает. А чудом остаться живым, без единой царапины — не устраивает.

Фото: пресс-служба Театра армии

Оказывается, Максим потерял девушку и хочет вслед за ней. Умудренная жизненным опытом Сула пытается донести до него мысль, что даже смерть надо заслужить. А самоубийц даже на том свете не жалуют. И чтобы убедить парня жить дальше, Сула отправляется с ним в путешествие.

Назад из будущего

Старенький «Москвич-401» становится машиной времени и переносит друзей очень далеко. На Ближний Восток, в гарем, где впервые Сула была счастлива, но потом испытала первую горечь потерь. Затем Сула переносится в Бессарабию. Там ее сына Ларра (Роман Богданов) не приняли соплеменники. А когда он убил самую красивую девушку, боги наказали его за страдание родителей одиночеством и бессмертием. Это хуже, чем своеволие и гордыня, которых у сына Сулы было сверх меры.

Фото: пресс-служба Театра армии

От тоски и безнадеги он ищет исхода у матери. Вложив в ее руки нож, просит: «Ты бей, мамочка, не бойся. Умирать не страшно, страшно жить одному. Если у тебя есть хоть капля любви, хоть капля сострадания, ты сделаешь это!» Но у матери не поднимается рука на сына, каким бы он ни был. «Я могу тебя защитить, могу накормить, но убить — никогда, — отвечает Сула. — Жизнь ведь для чего-то нам дана. Знаешь, иногда смерть — это награда, которую ты, возможно, не заслужил».

Горько «Москвичу»

Инсценировку по ранним рассказам Максима Горького сделала драматург Елена Исаева. Несколько его новелл она объединила сюжетной линией.

В постановке заняты артисты Театра армии Тимур Еремеев, Роман Радов, Артемий Серегин, Любовь Баленко и другие.

Фото: пресс-служба Театра армии

Музыкальный руководитель Аида Хорошева собрала здесь американские ритмы 1930-х годов, восточные мелодии, сербские напевы. И все артисты поют на сербском языке. Рифмуется эта разнородная музыка за счет того, что всё это — фольклор, народное творчество.

За оформление спектакля отвечал художник-постановщик Федор Федоровский. Пространство Малой сцены он насытил масштабными декорациями. Тут и озеро, и водопад, и пшеничное поле с пятью сотнями маков. Но центром стал автомобиль.

Поднять «Москвич» на шестой этаж театра — задача не из простых. Его распилили на четыре части, подняли наверх и опять собрали. При этом авто в рабочем состоянии. На нем можно хоть сейчас отправиться в поездку по Москве. Поднимали наверх и резервуар с водой, который использовали для создания водопада и озера. В спектакле зримо присутствуют все стихии: вода, огонь, ветер, земля.

Фото: пресс-служба Театра армии

Спектакль завершается историей Данко, которая сегодня звучит так, что если в зале будет мать, жена или вдова погибшего солдата, то она, возможно, услышит ответ на многие внутренние вопросы. Как говорит руководство театра, они уже сейчас создают репертуар, зная, что его придут смотреть те, кто был на передовой.

— Для матерей, для жен, детей тех, кто ушел сейчас защищать нашу Родину, в последней новелле будет послание, они найдут ответ, — считает директор театра Милена Авимская. — Важно понять, что люди отдают свои жизни для жизни их потомков. Это история о человеке, который не понимает, зачем жить. И поиск этого смысла — актуальная тема не только для молодых ребят, но и для взрослых.

Ближайший спектакль «Посланница» сыграют 25 ноября.