Реклама
Прямой эфир
Мир
Каллас признала неспособность Украины в одиночку оттеснить ВС РФ
Спорт
Российские гимнастки триумфально выступили на III Играх стран СНГ
Авто
Покупатели начали сдавать другие модели Lada ради покупки Lada Iskra в трейд-ин
Интернет и технологии
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз
Спорт
Дорофеев стал автором первого хет-трика среди россиян в новом сезоне НХЛ
Политика
Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана
Мир
Путин и Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе
Политика
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
Общество
В Гидрометцентре сообщили о снежном покрове на 60% территории России
Мир
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече
Происшествия
Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани возросло до 12
Политика
Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном
Мир
FT узнала о планах НАТО провести учения на особых участках у границы с РФ
Армия
Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
Мир
В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею
Политика
В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
Новости компаний
В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга
Сюжет:

Особый праздник 10 октября — Савватий Пчельник: история, традиции, приметы

Народный праздник Савватий Пчельник отметят в России 10 октября
0
EN
Фото: Global Look Press/Carmen Jaspersen/dpa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодно 10 октября православные верующие вспоминают преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей монашеской жизни на Русском Севере. В народном календаре этот день получил название Савватий Пчельник. Он символизирует завершение сезона медосбора. В 2025 году дата приходится на пятницу. О ее истории, духовном значении, обрядах и приметах читайте в материале «Известий».

Какой народный праздник 10 октября

Исторические хроники не сохранили точных сведений о дате рождения и ранней жизни преподобного Савватия. Известно лишь, что он жил на рубеже XIV и XV веков и в период служения митрополита Фотия вел подвижническую жизнь в Белозерском монастыре, расположенном на территории современной Новгородской области.

Он был известен своим смирением, безропотным послушанием и аскетизмом. Однако стремление к полному уединению побудило его искать более удаленное место для духовных подвигов. Сперва он ушел на Валаам, но и там был окружен претившим ему вниманием. Тогда он устремил взор к почти неизведанным северным рубежам — Соловецким островам.

Не дождавшись благословения, преподобный тайно покинул монастырь и направился к Белому морю. В районе устья реки Выг он некоторое время жил в часовне, где встретил инока Германа — будущего сооснователя Соловецкой обители. Объединив усилия, старцы отправились на лодке к Соловкам и, преодолев трехдневный путь по неспокойному морю, достигли острова, где и обосновались вблизи Секирной горы.

Приближается величайший церковный праздник осени: Покров Пресвятой Богородицы
Торжество является одним из самых главных в православии, хотя и не относится к числу двунадесятых

На новом месте они установили крест, построили келью и начали жить по строгому уставу, преодолевая суровые северные условия. Их жизнь не осталась незамеченной — к острову потянулись верующие, но, по преданию, попытки мирян поселиться рядом с подвижниками сопровождались мистическими событиями, после которых они уходили.

Позднее, оставшись один, преподобный Савватий почувствовал приближение смерти. Он отплыл на материк и на берегу встретил игумена, который исповедал его и причастил. Спустя несколько дней старец мирно скончался в уединенной келье неподалеку от Выги. А спустя 30 лет его мощи были перенесены на Соловки, где находятся по сей день.

Традиции народного праздника Савватий Пчельник 10 октября

На Руси преподобного Савватия Соловецкого почитали как покровителя пчеловодов — бортников, поэтому в народном календаре праздник получил название Пчельник. В этот период завершалась так называемая Пчелиная девятина.

Со 2 по 10 октября пасечники заканчивали сезон сбора меда, занимались подготовкой ульев к зиме, тщательно их утепляли, переносили в защищенные от ветров места, чтобы насекомые могли спокойно пережить грядущие морозы. По этому случаю существовала поговорка: «Уносит пчелиная матка в теплые края ключи от лета».

Утро на Савватия Пчельника у предков начиналось с посещения храма. Пчеловоды и бортники просили святого о покровительстве своему труду, крестьяне — о благополучии в семье, защите жилища и помощи в хозяйстве. Зачастую читать молитвы преподобному просили детей до семи лет, души которых чисты и искренны, поэтому их слова с большей вероятностью будут услышаны на небесах.

Хозяйки пекли медовые пряники, которые следовало съесть натощак в кругу родственников, а крошки отдать птицам — по поверьям, этот ритуал обеспечивал семье благополучие.

Одной из добрых традиций на Савватия Пчельника было угощение медом — им щедро делились с соседями, друзьями и родными. Этот природный дар ценили не только за вкус, но и за целебные свойства. С приходом сезона простуд он был очень востребован, его применяли при лихорадке, болях в горле и суставах, от кашля и проблем с желудком.

В 2026 году Пасха будет ранней: когда у православных и католиков Воскресение Христово — опубликованы даты
Почему дни празднования главного христианского торжества отличаются

В народной культуре меду придавалось особое значение — недаром он стал героем множества поговорок, передающих житейскую мудрость: «Любишь медок — люби и холодок», «Ложка дегтя портит бочку меда», «Речи — как мед, а дела — как полынь».

Вечером 10 октября семьи собирались за чаем с медом. Старшие делились с детьми историями и задавали загадки.

Поскольку святой Савватий также считался покровителем лошадей, в деревнях 9 октября устраивались конные ярмарки. На них крестьяне могли выбрать лошадь для хозяйства, а молодые девушки и их матери — присмотреться к потенциальным женихам. Существовал специальный обряд на привлечение суженых — под ноги понравившемуся пареньку бросали горсть пшеницы или тайно привязывали к его одежде красную нить.

Что нельзя делать в праздник Савватия Пчельника

В народном календаре день Савватия Пчельника считался особым временем, требующим осторожности и сдержанности. Любые необдуманные действия могли, по поверьям, повлечь за собой череду неудач. Так, 10 октября запрещалась любая работа, не связанная с уходом за пчелами. Считалось, что все прочие хлопоты окажутся бесполезными или приведут к убыткам.

Что еще нельзя делать 10 октября:

  • ссориться, вступать в конфликты — день требует тишины и умиротворения, иначе недопонимания затянутся надолго;
  • проводить денежные операции и заключать сделки — по поверьям, всё, что связано с деньгами в этот день, принесет убытки;
  • долго спать утром — проспав утренние часы, есть риск привлечь болезни и упустить удачу;
  • выражать злость или раздражение — негативные эмоции способны отпугнуть везение на долгое время;
  • стричь волосы — вместе с волосами можно «срезать» благополучие и счастье;
  • ходить в лес — в этот день лес «путает тропы», и человек может заблудиться.
  • пользоваться личными вещами мужа или жены — такой поступок считался дурной приметой, мог привести к ссоре и нарушению семейной гармонии.

Народные приметы на 10 октября

На Савватия крестьяне наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Так, пасечники обращали внимание на поведение пчел и состояние летков — отверстий в ульях. Если они оставались приоткрытыми и насекомые вели себя спокойно, ожидали мягкую, теплую зиму. А вот полностью закупоренный вход служил знаком того, что грядут суровые и продолжительные морозы.

  • день сухой, безветренный и без осадков — теплая осень еще задержится;
  • гроза в этот день — ожидается короткая, бесснежная зима;
  • дождь со снегом — январь будет мягким,
  • снег — морозы наступят через 40 дней;
  • облака движутся с юга на север — грядет скорое ухудшение погоды;
  • обилие шишек на елях — зима будет суровой и продолжительной;
  • резкое похолодание в день праздника — такая температура сохранится еще семь дней.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и духовном значении особого народного праздника Иван Богослов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025