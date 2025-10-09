Особый праздник 10 октября — Савватий Пчельник: история, традиции, приметы

Ежегодно 10 октября православные верующие вспоминают преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей монашеской жизни на Русском Севере. В народном календаре этот день получил название Савватий Пчельник. Он символизирует завершение сезона медосбора. В 2025 году дата приходится на пятницу. О ее истории, духовном значении, обрядах и приметах читайте в материале «Известий».

Какой народный праздник 10 октября

Исторические хроники не сохранили точных сведений о дате рождения и ранней жизни преподобного Савватия. Известно лишь, что он жил на рубеже XIV и XV веков и в период служения митрополита Фотия вел подвижническую жизнь в Белозерском монастыре, расположенном на территории современной Новгородской области.

Он был известен своим смирением, безропотным послушанием и аскетизмом. Однако стремление к полному уединению побудило его искать более удаленное место для духовных подвигов. Сперва он ушел на Валаам, но и там был окружен претившим ему вниманием. Тогда он устремил взор к почти неизведанным северным рубежам — Соловецким островам.

Не дождавшись благословения, преподобный тайно покинул монастырь и направился к Белому морю. В районе устья реки Выг он некоторое время жил в часовне, где встретил инока Германа — будущего сооснователя Соловецкой обители. Объединив усилия, старцы отправились на лодке к Соловкам и, преодолев трехдневный путь по неспокойному морю, достигли острова, где и обосновались вблизи Секирной горы.

На новом месте они установили крест, построили келью и начали жить по строгому уставу, преодолевая суровые северные условия. Их жизнь не осталась незамеченной — к острову потянулись верующие, но, по преданию, попытки мирян поселиться рядом с подвижниками сопровождались мистическими событиями, после которых они уходили.

Позднее, оставшись один, преподобный Савватий почувствовал приближение смерти. Он отплыл на материк и на берегу встретил игумена, который исповедал его и причастил. Спустя несколько дней старец мирно скончался в уединенной келье неподалеку от Выги. А спустя 30 лет его мощи были перенесены на Соловки, где находятся по сей день.

Традиции народного праздника Савватий Пчельник 10 октября

На Руси преподобного Савватия Соловецкого почитали как покровителя пчеловодов — бортников, поэтому в народном календаре праздник получил название Пчельник. В этот период завершалась так называемая Пчелиная девятина.

Со 2 по 10 октября пасечники заканчивали сезон сбора меда, занимались подготовкой ульев к зиме, тщательно их утепляли, переносили в защищенные от ветров места, чтобы насекомые могли спокойно пережить грядущие морозы. По этому случаю существовала поговорка: «Уносит пчелиная матка в теплые края ключи от лета».

Утро на Савватия Пчельника у предков начиналось с посещения храма. Пчеловоды и бортники просили святого о покровительстве своему труду, крестьяне — о благополучии в семье, защите жилища и помощи в хозяйстве. Зачастую читать молитвы преподобному просили детей до семи лет, души которых чисты и искренны, поэтому их слова с большей вероятностью будут услышаны на небесах.

Хозяйки пекли медовые пряники, которые следовало съесть натощак в кругу родственников, а крошки отдать птицам — по поверьям, этот ритуал обеспечивал семье благополучие.

Одной из добрых традиций на Савватия Пчельника было угощение медом — им щедро делились с соседями, друзьями и родными. Этот природный дар ценили не только за вкус, но и за целебные свойства. С приходом сезона простуд он был очень востребован, его применяли при лихорадке, болях в горле и суставах, от кашля и проблем с желудком.

В народной культуре меду придавалось особое значение — недаром он стал героем множества поговорок, передающих житейскую мудрость: «Любишь медок — люби и холодок», «Ложка дегтя портит бочку меда», «Речи — как мед, а дела — как полынь».

Вечером 10 октября семьи собирались за чаем с медом. Старшие делились с детьми историями и задавали загадки.

Поскольку святой Савватий также считался покровителем лошадей, в деревнях 9 октября устраивались конные ярмарки. На них крестьяне могли выбрать лошадь для хозяйства, а молодые девушки и их матери — присмотреться к потенциальным женихам. Существовал специальный обряд на привлечение суженых — под ноги понравившемуся пареньку бросали горсть пшеницы или тайно привязывали к его одежде красную нить.

Что нельзя делать в праздник Савватия Пчельника

В народном календаре день Савватия Пчельника считался особым временем, требующим осторожности и сдержанности. Любые необдуманные действия могли, по поверьям, повлечь за собой череду неудач. Так, 10 октября запрещалась любая работа, не связанная с уходом за пчелами. Считалось, что все прочие хлопоты окажутся бесполезными или приведут к убыткам.

Что еще нельзя делать 10 октября:

ссориться, вступать в конфликты — день требует тишины и умиротворения, иначе недопонимания затянутся надолго;

проводить денежные операции и заключать сделки — по поверьям, всё, что связано с деньгами в этот день, принесет убытки;

долго спать утром — проспав утренние часы, есть риск привлечь болезни и упустить удачу;

выражать злость или раздражение — негативные эмоции способны отпугнуть везение на долгое время;

стричь волосы — вместе с волосами можно «срезать» благополучие и счастье;

ходить в лес — в этот день лес «путает тропы», и человек может заблудиться.

пользоваться личными вещами мужа или жены — такой поступок считался дурной приметой, мог привести к ссоре и нарушению семейной гармонии.

Народные приметы на 10 октября

На Савватия крестьяне наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Так, пасечники обращали внимание на поведение пчел и состояние летков — отверстий в ульях. Если они оставались приоткрытыми и насекомые вели себя спокойно, ожидали мягкую, теплую зиму. А вот полностью закупоренный вход служил знаком того, что грядут суровые и продолжительные морозы.

день сухой, безветренный и без осадков — теплая осень еще задержится;

гроза в этот день — ожидается короткая, бесснежная зима;

дождь со снегом — январь будет мягким,

снег — морозы наступят через 40 дней;

облака движутся с юга на север — грядет скорое ухудшение погоды;

обилие шишек на елях — зима будет суровой и продолжительной;

резкое похолодание в день праздника — такая температура сохранится еще семь дней.

