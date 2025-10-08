В 2026 году Пасха будет ранней: когда у православных и католиков Воскресение Христово — опубликованы даты

Пасха, или же Воскресение Христово, у православных и католиков практически всегда отмечаются в разные даты. Связано это с отличиями в календарях и системах подсчетов. Раз в несколько лет даты празднования Пасхи у православных и у католиков совпадают. Последний раз это происходило весной 2025 года. Подробнее о датах празднования Воскресения Христова в 2026 году — в материале «Известий».

Когда католическая и православная Пасха в 2026 году в России и в мире

Каждый год и православные, и католики отмечают главный церковный праздник, Пасху, в разные дни. Воскресение Христово имеет переходящую дату, которая зависит от лунного календаря. На день праздника влияют также различные методы вычисления и календари.

В 2026 году Пасха будет ранней: православные отметят Воскресение Христово 12 апреля, а католики — на неделю раньше, 5-го числа.

Почему даты Пасхи у католиков и православных в 2026 году не совпадают

Согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Из-за несоответствия лунного и солнечного календарей дата праздника всё время смещается и определяется путем сложных вычислений.

Из-за того что год в юлианском календаре, основанном на солнечно-лунной системе отсчета, длиннее на 11 минут и 14 секунд астрономического, день солнечного равноденствия, который в 325 году выпал на 21 марта, постоянно смещался. К концу XVI века разница составила 10 дней (11 марта).

Из-за этого католическая церковь в 1582 году перешла на григорианский календарь, днем весеннего равноденствия вновь стало 21 марта. Юлианский же календарь, по которому продолжает жить православная церковь, отстает от григорианского примерно на 13 дней, что создает смещение в расчетах равноденствия и определении дат полнолуния и, следовательно, Пасхи.

Важно также отметить, что в православии дата Воскресения Христова не может быть раньше еврейского Песаха (отмечается на 14-й день весеннего месяца нисан — первого месяца библейского года в еврейском календаре и празднуется семь дней; в 2026 году выпал на 1 – 9 апреля). Самое раннее, когда православные или католики отмечают Пасху — 22 марта, а самое позднее — 8 мая.

Именно из-за всех этих различий даты празднования Пасхи у православных и католиков часто не совпадают. В среднем совпадение случается три раза за 19 лет.

Когда начинается Великий пост в 2026 году

Великий пост — период подготовки к Пасхе, время покаяния, духовного очищения и молитвы. Он начинается задолго до праздника, при этом даты поста и его длительность у католиков и православных также отличаются.