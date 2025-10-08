Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Украинские СМИ сообщили о росте числа бегств в Белоруссию от мобилизации
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Мир
Лукашенко заявил о неопределенности курса «бешеного мира» в 2026 году
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Спорт
Майкл Каррик назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Axios узнал о тайной встрече Уиткоффа с сыном последнего иранского шаха
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В 2026 году Пасха будет ранней: когда у православных и католиков Воскресение Христово — опубликованы даты

Почему дни празднования главного христианского торжества отличаются
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пасха, или же Воскресение Христово, у православных и католиков практически всегда отмечаются в разные даты. Связано это с отличиями в календарях и системах подсчетов. Раз в несколько лет даты празднования Пасхи у православных и у католиков совпадают. Последний раз это происходило весной 2025 года. Подробнее о датах празднования Воскресения Христова в 2026 году — в материале «Известий».

Когда католическая и православная Пасха в 2026 году в России и в мире

Каждый год и православные, и католики отмечают главный церковный праздник, Пасху, в разные дни. Воскресение Христово имеет переходящую дату, которая зависит от лунного календаря. На день праздника влияют также различные методы вычисления и календари.

В 2026 году Пасха будет ранней: православные отметят Воскресение Христово 12 апреля, а католики — на неделю раньше, 5-го числа.

Почему даты Пасхи у католиков и православных в 2026 году не совпадают

Согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Из-за несоответствия лунного и солнечного календарей дата праздника всё время смещается и определяется путем сложных вычислений.

Из-за того что год в юлианском календаре, основанном на солнечно-лунной системе отсчета, длиннее на 11 минут и 14 секунд астрономического, день солнечного равноденствия, который в 325 году выпал на 21 марта, постоянно смещался. К концу XVI века разница составила 10 дней (11 марта).

День молитвы за усопших: когда Покровская родительская суббота в 2025 году
Верующие чтят своих предков в храме и дома, продолжая древние обычаи поминовения

Из-за этого католическая церковь в 1582 году перешла на григорианский календарь, днем весеннего равноденствия вновь стало 21 марта. Юлианский же календарь, по которому продолжает жить православная церковь, отстает от григорианского примерно на 13 дней, что создает смещение в расчетах равноденствия и определении дат полнолуния и, следовательно, Пасхи.

Важно также отметить, что в православии дата Воскресения Христова не может быть раньше еврейского Песаха (отмечается на 14-й день весеннего месяца нисан — первого месяца библейского года в еврейском календаре и празднуется семь дней; в 2026 году выпал на 19 апреля). Самое раннее, когда православные или католики отмечают Пасху — 22 марта, а самое позднее — 8 мая.

Именно из-за всех этих различий даты празднования Пасхи у православных и католиков часто не совпадают. В среднем совпадение случается три раза за 19 лет.

Покров Пресвятой Богородицы: три «тайных» церковных обряда на главный православный праздник октября
Истоки праздника, укоренившегося на Руси, и почему торжество имеет «бденный» статус

Когда начинается Великий пост в 2026 году

Великий пост — период подготовки к Пасхе, время покаяния, духовного очищения и молитвы. Он начинается задолго до праздника, при этом даты поста и его длительность у католиков и православных также отличаются.

В православной традиции Великий пост длится 48 дней. В 2026 году он начнется 23 февраля и закончится 11 апреля — накануне Пасхи. Католики в 2026 году начинают поститься 18 февраля, их пост продлится 45 дней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026