Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова, вдова погибшего в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и депутат Костромской областной думы от партии «Единая Россия», назначена сенатором от законодательной власти региона. Соответствующую информацию 8 октября опубликовали на официальном сайте Костромской областной думы.

«Сенатором от Костромской областной думы в Совете Федерации будет Светлана Кириллова. Такое решение принял сегодня депутатский корпус на первом заседании регионального парламента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ее кандидатуру поддержало большинство депутатов.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве. Следственный комитет России 8 сентября признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте. Уточнялось, что количество фигурантов уголовного дела увеличилось до пяти человек.

СК РФ 8 октября завершил расследование теракта, в котором погиб Кириллов, и направил дело в суд. Следствие установило, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы.

