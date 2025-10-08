СК завершил расследование теракта против генерала Кириллова

Следственный комитет (СК) России завершил расследование теракта в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант Армии России (ВС РФ) Игорь Кириллов, дело направлено в суд. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы.

Фигурант дела Роберт Сафарян хранил компоненты у себя дома, после чего передал их исполнителю теракта — Ахмаджону Курбонову. Последний под контролем кураторов собрал взрывное устройство и закрепил его на электросамокат, который оставил у дома Кириллова.

«Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ (самодельное взрывное устройство. — Ред.) в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее приисканной и оплаченной для него [Батуханом] Точиевым и [Рамазаном] Падиевым», — утверждает СК России.

В зависимости от роли Курбонову, Сафаряну, Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Уголовное дело передано в суд. По сообщению ведомства, продолжается расследование в отношении других соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего в Евросоюзе (ЕС).

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве.

Суд Москвы 16 января заключил под стражу трех фигурантов уголовного дела — Точиева, Курбонова и Падиева.

19 сентября фигурантам дела утяжелили обвинения. Они могут получить до 15 лет лишения свободы, организатору преступления грозит пожизненное наказание.

20 сентября потерпевшими по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова были признаны 11 человек. Всего установлены пять фигурантов дела, среди них — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян. Последним фигурантом является гражданин Украины Андрей Гедзик.

