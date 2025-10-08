Реклама
Нейропсихолог рассказала о влиянии эмоций и сна на долговременную память

Нейропсихолог Тодорова: память — не хранилище, а управляемая система мозга
Современная наука всё чаще ставит под сомнение привычные представления о том, как работает память. Если раньше ключевыми факторами считались сон и эмоции, то новое исследование ученых из Merrimack College (США) показывает: решающую роль может играть сознательная установка на запоминание. О том, что стоит за этим эффектом и как использовать его в жизни, рассказала 8 октября «Известиям» психолог и нейропсихолог Мария Тодорова.

«Современные данные действительно подтверждают, что наша память не пассивный процесс, а динамическая система, которой частично можно управлять. Сознательная установка на запоминание активирует так называемые исполнительные функции мозга: внимание, контроль, внутреннюю мотивацию», — рассказала нейропсихолог.

Как она отметила, когда человек дает себе четкую инструкцию «запомнить», активизируется префронтальная кора, которая усиливает связи с гиппокампом, отвечающим за консолидацию памяти. По словам эксперта, простой внутренний приказ «я хочу понять и запомнить это» становится инструментом для выстраивания нужных нейронных связей. Такой подход помогает не только в обучении, но и в когнитивной терапии, где пациенту важно осознанно перерабатывать опыт.

Исследование Merrimack College, опубликованное в Medical Xpress, показало, что добровольцы лучше запоминали слова, которые им прямо предложили запомнить, независимо от того, спали они между сессиями или нет. Авторы отмечают, что общее количество сна не влияет на качество памяти — гораздо важнее его структура и фазы.

«Что касается сна, важно понимать, что речь не идет о том, что сон перестал быть значимым. Сон по-прежнему крайне важен — для восстановления, регуляции эмоций, переработки опыта, для здоровья нервной системы в целом. Возможно, новое исследование уточняет не роль сна в принципе, а именно зависимость между его продолжительностью и объемом запомненной информации. То есть качество сна и его фазы (особенно медленный сон и REM) остаются решающими, а количество часов не всегда прямо пропорционально эффективности памяти», — отметила Тодорова.

Кроме того, открытие расширяет возможности прикладной нейропсихологии и обучения. Сознательные инструкции помогают мозгу расставлять приоритеты, выбирая, что важно запомнить, а что можно отпустить. Это может стать новым инструментом для педагогов, студентов, а также для специалистов, работающих с памятью в клинической практике.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала 5 октября «Известиям», что осень приносит не только холодную погоду и короткие дни, но и снижение когнитивной активности. Многие люди отмечают, что им труднее сосредоточиться, появляются проблемы с памятью, концентрацией и аналитическим мышлением. Причины этого явления связаны как с физиологическими, так и с психоэмоциональными факторами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

