Госдума денонсировала соглашение между РФ и США об утилизации плутония

Депутаты Государственной думы (ГД) на пленарном заседании приняли решение о денонсации (расторжении) межправительственного соглашения с США, касающегося утилизации оружейного плутония, который больше не используется для оборонных целей. Соответствующее заявление 8 октября опубликовано на сайте ГД.

«Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как не являющимся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, а также ряда протоколов к этому соглашению», — говорится в сообщении.

Как рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным, плутоний очень дорог в производстве, является «одним из главных стратегических материалов» и «историческим преимуществом России».

Он добавил, что это также касается всего связанного с космосом и новейшими разработками в области атомной промышленности.

Лидер КПРФ подчеркнул, что госкорпорация «Росатом» в настоящее время работает над 22 строящимися атомными электростанциями, в то время как всего в мире таких 28. По словам Зюганова, это говорит о востребованности России и без плутония задачи отрасли «решать сложно».

«Здесь надо свои стратегические интересы отстаивать более решительно и последовательно», — заключил он.

Правительство РФ 31 июля внесло в Госдуму проект закона о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Отмечается, что это соглашение было подписано в Москве и Вашингтоне в 2000 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 т оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В 2016 году действие соглашения было приостановлено указом президента России Владимира Путина.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ