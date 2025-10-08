Реклама
Ученые обнаружили редкого паука в Таиланде

Science X: новый вид паука с признаками обоих полов найден в Таиланде
Фото: Global Look Press/Silas Stein
В Таиланде был обнаружен новый вид паука, у которого зафиксирован редкий случай полового раздвоения (гинандроморфизма), где правая и левая стороны тела имеют отличительные половые признаки. Об этом сообщили в журнале Science X.

Новый вид отличается выраженным половым диморфизмом. Самцы достигают около 1,5 см, имеют серый цвет и покрыты белым веществом неизвестной природы, тогда как самки — крупнее, ярко-оранжевого оттенка и без налета. Однако наибольший интерес вызвал один из экземпляров — гинандроморф, то есть организм, разделенный пополам на мужскую и женскую части. Правая сторона паука демонстрировала признаки самца, а левая — самки. Подобные случаи чрезвычайно редки и отличаются от гермафродитизма: у гинандроморфов тело буквально «разделено» на два пола.

В честь этой особенности новый вид получил название Damarchus inazuma — по имени персонажа манги One Piece. Как отмечают авторы исследования, цветовая схема паука — белая с одной стороны и оранжевая с другой — почти полностью повторяет дизайн персонажа.

Это первое задокументированное проявление гинандроморфизма в семействе Bemmeridae и лишь третий случай, зафиксированный среди мигаломорфных пауков в мире. Ученые предполагают, что подобная аномалия может возникать из-за хромосомных нарушений, например, потери X-хромосомы в зиготе самки под воздействием внешних факторов, включая инфекции паразитических нематод.

Открытие нового вида и редкого гинандроморфа специалисты называют значимым вкладом в изучение эволюции и половой дифференциации у членистоногих.

