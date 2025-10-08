Реклама
Мать пролежавшего три дня в траве школьника-зацепера рассказала о его состоянии

Мать школьника-зацепера заявила, что он находится в реанимации
Сорвавшийся с поезда школьник-зацепер из Подмосковья, три дня пролежавший в лесном овраге, находится в реанимации. Об этом 8 октября «Известиям» рассказала его мать Татьяна.

«Ребенок сейчас в реанимации, но он в адеквате, меня узнает, со мной контактирует», — сообщила она.

Женщина не подозревала, что ее сын может заниматься зацепингом. По ее словам, с бросившими его в овраге подростками мальчик познакомился недавно.

«Это ненормально, это не по-человечески. Как вообще могло прийти в голову сделать такую гадость, как можно было его [в овраге] оставить, у меня в голове не укладывается», — возмутилась Татьяна.

При этом женщина уточнила, что не принимала участия в поисках сына.

«Я была не в состоянии. Стоять не могла, сидеть, лежать не могла, мне было плохо», — заключила она.

Вагончик тронется: штрафы за зацепинг увеличат в 40 раз
Сколько таких правонарушений пресекают и почему любителей экстремального проезда не останавливает угроза наказания

В этот же день сообщалось, что в Подмосковье спасли школьника-зацепера. По предварительной информации, подростки катались на «Ласточке», которая курсирует из Клина в сторону Ленинградского вокзала. Отмечается, что один из несовершеннолетних сорвался и упал в овраг, а друзья подумали, что он погиб, оставили его в траве и убежали домой.

