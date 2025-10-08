Реклама
В Подмосковье спасли пролежавшего три дня в траве школьника-зацепера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/источник
В Подмосковье спасли школьника-зацепера, который упал с поезда и три дня пролежал в траве. Об этом 8 октября сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, подростки катались на «Ласточке», которая курсирует из Клина в сторону Ленинградского вокзала. Как пояснил собеседник, один из несовершеннолетних сорвался и упал в овраг. Тогда друзья подумали, что он погиб, оставили его в траве и убежали домой.

«Они же (друзья школьника. — Ред.) три дня молчали. Не говорили, что он с ними ехал и упал, боялись. Там еще выясняют, что произошло, сам ли он упал или как-то по-другому», — рассказал собеседник.

Поиски пропавшего школьника начали неравнодушные жители Подмосковья, заметившие посты о его исчезновении в социальных сетях. При этом друзья ребенка выложили видеоролик, в котором утверждали, что мальчик якобы погиб после падения.

Вагончик тронется: штрафы за зацепинг увеличат в 40 раз
Сколько таких правонарушений пресекают и почему любителей экстремального проезда не останавливает угроза наказания

Ранее, 29 июля, в Московской области погиб подросток после травмирования током на железной дороге. Уточнялось, что юноша при попытке взобраться на крышу электропоезда получил удар электрическим током на железнодорожной станции. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

