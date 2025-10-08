«Питтсбург» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Питтсбург Пингуинз» одержал победу над командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 8 октября и завершилась со счетом 3:0.

В победившей команде отличились канадский форвард Джастин Бразо (20-я минута и 58-я) и американский нападающий Блейк Лизотт (59-я). Кроме того, в ходе матча две результативные передачи отдал россиянин Евгений Малкин.

Помимо этого, данная встреча стала дебютной для российского защитника Владислава Гаврикова. Он является игроком команды из Нью-Йорка. В ходе матча ему удалось заблокировать один бросок и применить силовой прием.

Действующий обладатель Кубка Стенли хоккейный клуб «Флорида Пантерз» в этот же день со счетом 3:2 обыграл ХК «Чикаго Блэкхокс» в стартовом матче 109-го сезона Национальной хоккейной лиги.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ