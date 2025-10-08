Реклама
«Флорида» с Бобровским обыграла «Чикаго» в стартовом матче сезона НХЛ

Фото: REUTERS/Sam Navarro/Imagn Images
Действующий обладатель Кубка Стенли хоккейный клуб (ХК) «Флорида Пантерз» со счетом 3:2 обыграл ХК «Чикаго Блэкхокс» в стартовом матче 109-го сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Санрайзе.

В составе победившей команды отличились Эй Джей Грир (12-я минута), Картер Верхаг (15-я) и Йеспер Боквист (50-я). У «Чикаго» забить удалось Фрэнку Назару (11-я) и Теуво Терявяйнену (22-я). Кроме того, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 из 20 бросков.

В пресс-службе НХЛ 6 октября сообщили, что российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов назван главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ по итогам сезона. Уточняется, что решение, связанное с Демидовым, было принято после голосования среди 15 экспертов, в котором 14 проголосовали за хоккеиста как фаворита.

