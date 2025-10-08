СМИ сообщили о прекращении работы Чада с организацией African Parks

Правительство Чада отозвало мандат на управление своими заповедниками у некоммерческой природоохранной группы African Parks, в руководстве которой состоит принц Гарри, обвинив организацию в том, что она не делает достаточно для прекращения браконьерства. Об этом 7 октября сообщило агентство Associated Press (AP).

«Это решение положило конец 15-летнему партнерству между African Parks и правительством по борьбе с браконьерством и восстановлению популяций слонов в природном и культурном заповеднике Ennedi и экосистеме Большой Закумы, которая включает в себя национальные парки Закума и Синиака-Миния», — говорится в материале агентства.

По данным African Parks, популяция слонов в национальных парках Закума увеличилась с 450 в 2010 году до более чем 550 к 2019 году, когда они взяли на себя управление участком.

Газета The Guardian 2 мая сообщила, что Верховный суд Великобритании отклонил иск принца Гарри, признав законным решение властей о снижении уровня его государственной охраны после отказа от королевских обязанностей. Как указало издание, вместо постоянной охраны семье бывшего герцога Сассекского будет предоставлен индивидуальный подход.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ