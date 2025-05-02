Принц Гарри проиграл суд по делу о госохране в Великобритании
Верховный суд Великобритании отклонил иск принца Гарри, признав законным решение властей о снижении уровня его государственной охраны после отказа от королевских обязанностей. Об этом 2 мая сообщила газета The Guardian.
Как указало издание, вместо постоянной охраны семье бывшего герцога Сассекского будет предоставлен индивидуальный подход: перед каждой поездкой в Великобританию Гарри необходимо будет отправить уведомление за 30 дней, после чего будет проведена оценка уровня угроз.
Адвокаты принца настаивали, что он подвергся «необоснованному обращению» со стороны британских властей, а изменение условий безопасности поставило под угрозу жизнь его самого и семьи «после переезда за границу и отказа от официального статуса».
Газета The Daily Mail 16 февраля сообщила, что принцу Гарри может грозить уголовное преследование в США, если подтвердится, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на американскую визу. Уточняется, что любому человеку, который предоставил ложную информацию об этом в документах, разрешающих въезд в США, грозит до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация.