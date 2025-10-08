Тайное остановится: в России запретят скрытую рекламу азартных игр

В России запрещена реклама азартных игр, но организаторы такого бизнеса уже нашли лазейку в законодательстве. Блогеры и известные люди просто демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, привлекая все новую аудиторию, а в комментариях в соцсетях активно размещаются ссылки, ведущие на игровые сайты. Признать такие действия незаконной рекламой и запретить их предлагается в законопроекте депутатов «Единой России». В пакете с ним вводится и наказание за рекламу нелегальных азартных игр — штрафы будут достигать 7 млн рублей. Впрочем, опрошенные юристы отмечают, что необходимы и иные меры — например, совершенствовать механизмы блокировки сайтов с нелегальными казино и их зеркал.

Как в России продолжают рекламировать азартные игры

В России запрещено размещение рекламы азартных игр в интернете, но норма не работает в полную силу — фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, которые призваны привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр. Это констатируется в пояснительной записке к законопроекту группы депутатов «Единой России». Его авторами выступили Артем Метелев, Александр Толмачев, Ирина Панькина, Артем Кирьянов и Юлия Дрожжина.

Они предлагают запретить любое информирование об организаторах азартных игр, самих азартных играх, лотереях, нарушающих требования указанных федеральных законов. Законопроект должен быть внесен в Госдуму в среду, 8 октября.

Сейчас реклама азартных игр жестко ограничена статьей 27 закона «О рекламе», пояснила «Известиям» начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Разрешено только информирование в специально отведенных игорных зонах и при соблюдении обязательных требований: предупреждений о риске, запрета адресации несовершеннолетним, указания организатора и наличия лицензии.

— Любая реклама вне этих рамок, особенно в интернете, считается нарушением, — указала эксперт. — Кроме того, в КоАП уже предусмотрены штрафы для организаторов, владельцев сайтов и хостинг-провайдеров за распространение такой информации, но ответственности для физических лиц, например, блогеров или стримеров, продвигающих казино «по дружбе» или за долю от выигрыша, до сих пор нет.

Практика, когда к вовлечению в незаконные азартные игры привлекаются успешные певцы и блогеры, приобретает все более массовый характер, отмечают авторы законопроекта.

«Действия таких лиц зачастую не представляется возможным квалифицировать как рекламу, — поясняют они. — К примеру, когда такие лица размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши, такие действия не являются рекламой».

При этом современные технологии в интернете привели к массовому распространению азартных игр, отмечается в документе.

Как подсчитали ранее «Известия», российские стримеры и блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе нелегальных казино. А оплата за один эфир доходит до $3 млн. Годовой оборот индустрии нелегального гемблинга оценивается от 1,2 до 4 трлн рублей, а выручка — минимум в 400 млрд. Стримеров и блогеров привлекают к рекламе, чтобы зацепить внимание молодежи, ведь почти половина игроков в России — младше 30 лет. Их увлечение часто превращается в лудоманию и приводит к трагедиям — резонанс вызвал последний случай в Ульяновске, где проигравший 500 тыс. глава семьи убил жену и двух малолетних детей.

Как привлекают людей нелегальные казино

По данным Единого регулятора азартных игр, за три года из 12 млн нелегальных сайтов с азартными играми заблокировано 147 тыс. ресурсов. Количество таких сайтов увеличивается быстрее, чем их успевают блокировать.

«При этом одной из основных проблем в этой сфере является проработанная система привлечения новых игроков», — отмечают авторы законопроекта.

Так, нелегальные казино используют лицензии, выданные в офшорных зонах, что позволяет им легализовать свою деятельность за пределами России и работать онлайн. Организаторы активно используют партнерские программы и сети, предлагая им до 50% от дохода с привлеченных клиентов. Кроме того используется система аффилиатов — когда партнер продвигает продукты или услуги казино в обмен на комиссионные от продаж и подписок.

В документе приводится также оценка «Ассоциации блогеров и агентств» и «Лиги безопасного интернета». Согласно ей, известные личности, проводящие онлайн-трансляции на стриминговых платформах, зарабатывают до 300 млн рублей в год.

«Наиболее ярким примером выступает блогер Мелстрой. В 2023 году он сообщил, что за одну трансляцию получает от организаторов азартных игр около 1,5 млн. рублей, — говорится в пояснительной записке. — В 2024 году, благодаря участию в трансляции известного исполнителя, он привлек более 700 тыс. зрителей и получил от нелегального казино разовую выплату в 300 млн рублей».

Кроме того, новый законопроект вводит административную ответственность именно за распространение информации о нелегальных азартных играх, которую невозможно квалифицировать как рекламу. Это касается публикаций, комментариев, видео и других форм «скрытого продвижения». Для граждан предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей, для должностных лиц до 1,5 млн, для юридических до 7 млн рублей, а также возможное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Существующие штрафы в 2500 рублей за рекламу онлайн-казино никого не останавливают, административные дела даже не возбуждают, заявил «Известиям» Артем Метелев.

— Мы увеличиваем штрафы в сотни раз, чтобы остановить тотальную рекламу онлайн-казино в соцсетях и блокировать аккаунты блогеров, которые до сих пор этим занимаются, — сказал он.

Большое число обращений в органы и публикаций в СМИ на тему игромании позволяет сделать вывод, что проблема остра для общества, в том числе, активно затрагивает несовершеннолетних и молодежь, сказал «Известиям» один из авторов законопроекта Артем Кирьянов. Прямая и нативная реклама азартных игр в значительном объеме размещается через лидирующие рекламные площадки и присутствует в выдаче поисковиков.

— Реклама охватила приложения федеральные, в том числе, с несовершеннолетней аудиторией, которые изначально ориентированы на совершенно иные цели, — сказал он. — С одной стороны, рекламируются спортивные мероприятия, но там же явно демонстрируются и бренды организаторов азартных игр. На целевых страницах размещаются спецпредложения для ставок на деньги.

Какой может быть скрытая реклама

Под скрытой рекламой азартных игр понимаются действия, направленные на продвижение игорных ресурсов, которые формально не подпадают под определение рекламы, но фактически стимулируют интерес к участию в азартных играх, пояснила Софья Лукинова.

— Например, блогер во время прямой трансляции демонстрирует, как выигрывает крупные суммы, или оставляет под видео ссылку на сайт онлайн-казино, замаскированную под «реферальную» или «информационную», — сказала она. — Формально это не является рекламным объявлением, однако фактически выполняет ту же функцию — привлекает новых игроков к нелегальным организаторам азартных игр.

Чаще всего это короткие видео или стримы, где известный человек рассказывает, как «просто ради интереса» зашел на сайт, сделал ставку и получил внушительный выигрыш, добавил юрист Александр Иванин. Под роликом — «случайная» ссылка, которая ведет на нелегальный ресурс.

— Для аудитории это кажется личным опытом, а не коммерческой рекомендацией, — сказал он. — С точки зрения гражданского права — это манипуляция восприятием потребителя, то есть создается иллюзия, что игра безопасна и может быть источником дохода. На деле же человек подвергается воздействию, которое побуждает его вступить в договорные отношения с нелегальным оператором, не защищенным российским законодательством.

Но пока нормы касаются в основном классической рекламы — объявлений, роликов, баннеров, добавил он. Сфера блогинга, прямых эфиров и реферальных программ остается в серой зоне: формально такие публикации не считаются рекламой, а значит, привлечь к ответственности автора невозможно.

— Предлагаемая поправка восполняет этот пробел, — отметил Александр Иванин. — Это важно не только с точки зрения государственного контроля, но и защиты граждан как участников финансовых отношений. Ведь, по сути, каждый переход по ссылке — это потенциальная сделка, связанная с переводом денег офшорному организатору, не имеющему лицензии в России. Люди лишаются всех прав: их депозиты не защищены, выигрыши нельзя доказать, а жалобы невозможно рассмотреть в российских судах.

Особенно опасно, что подобные схемы направлены на молодежь — у них ещё не сформирована финансовая дисциплина, и игра часто воспринимается как способ быстро получить денег, добавил юрист. Это приводит не только к потерям, но и к долговым проблемам — с кредитами, микрозаймами, зависимостью.

— Поэтому борьба со скрытой рекламой это не столько вопрос морали, сколько элемент финансовой безопасности граждан, — сказал он.

Однако для эффективного противодействия одной лишь административной нормы недостаточно, полагают эксперты. Необходимо также совершенствовать механизмы блокировки сайтов с нелегальными казино и их зеркал, усиливать мониторинг соцсетей и вводить обязательную маркировку и идентификацию рекламных интеграций. Кроме того, необходимо закрепить персональную ответственность публичных лиц и блогеров, получающих доход от подобных публикаций, именно они становятся ключевым звеном в вовлечении молодежи в азартные игры.

По мнению судебного юриста Ильи Васильчука, для борьбы с незаконной рекламой нужно внедрять более современные технологии выявления и пресечения такой рекламы, а уже затем вводить дополнительное наказание.

По словам юристов, только комплексное ужесточение, включающее правовые, технологические и воспитательные меры, позволит снизить масштабы существующей проблемы.