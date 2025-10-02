Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов

В ответ на возможные попытки изъятия российских активов за рубежом Россия разрабатывает план по национализации и быстрой продаже иностранных компаний, работающих на территории страны. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Если Евросоюз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами», — говорится в публикации.

Агентство отметило, что в стране по-прежнему работает множество иностранных предприятий в различных отраслях, от банковского дела до производства потребительских товаров. Среди них — UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo, Mondelez и др.

По информации агентства, российские власти до сих пор воздерживались от национализации иностранных активов. При этом РФ может это сделать и быстро распродать их в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европейского союза по изъятию российских активов за рубежом, добавила «Газета.Ru».

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

1 октября сообщалось, что лидеры Евросоюза (ЕС) единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы. Отмечается, что для реализации этого плана «необходимо прояснить некоторые юридические аспекты». При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене заявила, что не все европейские государства поддерживают идею о выделении кредита.

