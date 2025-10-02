Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
В ответ на возможные попытки изъятия российских активов за рубежом Россия разрабатывает план по национализации и быстрой продаже иностранных компаний, работающих на территории страны. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Если Евросоюз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами», — говорится в публикации.
Агентство отметило, что в стране по-прежнему работает множество иностранных предприятий в различных отраслях, от банковского дела до производства потребительских товаров. Среди них — UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo, Mondelez и др.
По информации агентства, российские власти до сих пор воздерживались от национализации иностранных активов. При этом РФ может это сделать и быстро распродать их в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европейского союза по изъятию российских активов за рубежом, добавила «Газета.Ru».
1 октября сообщалось, что лидеры Евросоюза (ЕС) единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы. Отмечается, что для реализации этого плана «необходимо прояснить некоторые юридические аспекты». При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене заявила, что не все европейские государства поддерживают идею о выделении кредита.
