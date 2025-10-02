Реклама
Временные ограничения сняты в аэропортах Астрахани и Волгограда

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Временные ограничения на полеты самолетов были сняты в аэропортах Астрахани и Волгограда. Об этом 2 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Астрахань (Нариманово). Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

Сообщалось, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета — один самолет, выполнявший рейс в Астрахань, и второй, выполнявший рейс в Волгоград.

Также было отмечено, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS
Какие альтернативы для точной навигации есть у отечественных компаний

Ранее, 2 октября, сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда, Астрахани и Саратова.

