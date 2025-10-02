Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом 2 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что временный запрет вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 1 октября, ограничения вводили в аэропорту Оренбурга. Позже ограничительные меры были отменены.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ