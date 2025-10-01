Временные ограничения сняты в аэропорту Оренбурга

Временные ограничения на полеты самолетов были сняты в аэропорту Оренбурга. Об этом 1 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

Отмечается, что временный запрет вводили для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений на полеты самолетов в аэропорту Оренбурга сообщалось ранее в этот день. Также в этот день вводились ограничения в аэропорту Саратова. Позже ограничительные меры были отменены.

