Временные ограничения сняты в аэропорту Оренбурга
Временные ограничения на полеты самолетов были сняты в аэропорту Оренбурга. Об этом 1 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.
Отмечается, что временный запрет вводили для обеспечения безопасности полетов.
О введении ограничений на полеты самолетов в аэропорту Оренбурга сообщалось ранее в этот день. Также в этот день вводились ограничения в аэропорту Саратова. Позже ограничительные меры были отменены.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ