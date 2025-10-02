Ограничения на полеты ввели в аэропортах Астрахани и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Астрахани и Саратова. Об этом 2 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Астрахань (Нариманово). Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам Кореняко, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 1 октября, ограничения вводили в аэропорту Оренбурга. Позже ограничительные меры были отменены.

