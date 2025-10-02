Курортный метр: спрос на жилье на юге России вырос после открытия аэропортов

После открытия в июле 2025 года аэропорта Геленджика, а в сентябре аэропорта Краснодара спрос на покупку жилья на юге страны вырос на 16–25%, рассказали «Известиям» участники рынка. На фоне этого есть риск скачка цен на 10–15%, отмечают эксперты. Кроме того, в ближайший год рынок недвижимости Краснодарского края и Крыма будет расти быстрее других регионов страны. О том, как авиасообщение повлияет на курортную недвижимость — в материале «Известий».

Как вырос спрос на курортную недвижимость

Открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике вызвало скачок спроса на приобретение курортной недвижимости на юге России, рассказали «Известиям» участники рынка. Интерес к приобретению жилья вырос на 15–16%.

— Активизировался и отложенный спрос, который накапливался всё это время, — сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. — Для части иногородних покупателей снижение транспортной доступности стало поводом отложить покупку недвижимости. Но открытие аэропортов стало не единственным фактором роста спроса.

Геленджик принял первый рейс из Москвы 18 июля, его выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Открытие этого авиаузла вызвало ажиотаж у туристов: билеты на первый и ближайшие рейсы раскупили после старта продаж. После возобновления работы аэропорта в Краснодаре интерес к бронированию отелей и апартаментов в городе увеличился в три раза, сообщили «Известиям» в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

Возобновление авиаперевозок с Геленджиком и Краснодаром удвоило интерес россиян к южным курортам, подтвердила замгендиректора курорта «Лучи» Ольга Нарт. Сам факт открытия аэрогаваней стал драйвером спроса — количество поисковых запросов даже на фоне объявлений об открытии первого аэропорта тут же выросло почти вдвое, а бронирования в Геленджике и близлежащих городах — Новороссийске и Анапе — увеличились на 30–50%.

— Это отразилось и на ценах: аренда квартир и гостиничных номеров в регионе подорожала на 10%, — сказала она. — Ожидается, что дополнительный приток туристов может увеличиться до 200 тыс. человек до конца года, а это около полумиллиарда рублей дополнительного дохода для местной экономики.

Основной проблемой для юга России, по ее словам, долгое время была сложная логистика. Дорога до курортов Черноморского побережья через аэропорт Сочи могла занимать до пяти часов. Но с открытием аэропорта в Краснодаре ситуация кардинально поменялась: Анапу теперь можно считать еще более привлекательной локацией — по новой дороге оттуда можно добраться до мест отдыха всего за полтора–два часа.

В Геленджике и Краснодаре спрос вырос на 20−25% к обычным показателям, подтвердила основатель агентства курортной недвижимости Golden Brown Татьяна Бурлаковская. В ближайшее время рост спроса продолжится, и в октябре−декабре он поднимется еще на 10−15%.

— Стоимость жилья будет увеличиваться, однако едва ли рост будет высоким, так как цены во многих городах Краснодарского края и Республики Крым и так находятся на очень высоком уровне, — пояснила эксперт.

Сегодня самые сильные точки притяжения — Сочи, Геленджик, Анапа и Ялта, отметила управляющий партнер Trophy Assets, независимый эксперт Наталья Круглова. В Сочи спрос на жилье вырос на 22%, в Ялте — на 65%, что подкреплено ростом цен на 47%.

— В Геленджике новостройки уже продаются по 298 тыс. за квадратный метр, и это не предел, — сказала она. — Раньше отсутствие авиасообщения делало курорт изолированным, теперь же покупатели готовы платить за удобство перелета — всего два часа до Москвы. Эта премия добавила 15–20% к цене недвижимости и компенсировала сдержанный рост цен в предыдущие годы.

Какие цены на квартиры юга России

Покупка недвижимости на юге достаточна популярна у россиян, особенно для жителей крупных мегаполисов и более северных регионов, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

— Согласно опросам, около 41% россиян хотели бы и иметь недвижимость на побережье, но каждого второго ранее останавливала именно транспортная доступность, в том числе связанная с закрытием воздушного пространства, — отметил он. — Таким образом, открытие двух аэропортов позволило оживить рынок в Анапе, Новороссийске, Геленджике и других городах, которые находятся в близости.

Но открытие аэропортов стало не единственным фактором роста спроса. Как заметил Александр Иванов, Туапсе и Геленджик попали под действие семейной ипотеки на вторичном рынке — это также провоцирует рост интереса в этих городах к объектам, подходящим под условие программы.

— Плюс после июльского заседания ЦБ и принятия решения о снижении ставки спрос на вторичном рынке оживился по всей России, и Краснодарский край не стал исключением, — добавил эксперт.

Спрос повлиял и на цены. По словам эксперта, они начали расти еще на стадии «слухов», что будет открыта воздушная гавань. Так, например, в Геленджике за год цены выросли более чем на 5%, и основной пик пришелся как раз на летний период и сентябрь, в Новороссийске — +10%.

— В числе популярных и «не избитых» южных направлений сейчас фигурируют Геленджик, Анапа, Туапсе, — сказал Евгений Шавнев. — Стоимость квадратного метра в Геленджике сейчас находится на уровне около 180 тыс. руб, в Анапе — 200 тыс. руб. В Сочи традиционно самый высокий ценник — свыше 360 тыс. руб. Наиболее бюджетные варианты можно найти в Туапсе — около 150 тыс рублей.

При этом рост цен на недвижимость в Крыму продолжился даже после закрытия авиасообщения, отмечает руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер.

— После открытия аэропортов в Симферополе ожидается и резкий рывок цен на объекты недвижимости: мы ожидаем рост не менее чем на 20% на земельные участки, от 20 до 30% — на строящееся жилье бизнес-класса и лоты в апарт-отелях с заявленной категорией звездности 4 и 5, — сказал он. — Станет больше новых рабочих мест на территории, курортные локации начнут работать без сезонного перерыва, на 50% увеличатся туристический поток и деловая активность, — говорит Юрий Цукер.

Даже при закрытом аэропорте Симферополя инвесторы продолжают активно приобретать проекты бизнес- и премиум-класса, добавила коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина.

— Открытие аэропорта вернет удобную логистику и подтолкнет отложенный спрос, что приведет к росту числа сделок и дальнейшему росту цен. По данным наших аналитиков, в отдельных локациях и сегментах жилья стоимость может вырасти почти вдвое, — пояснила она.

Что ждет рынок недвижимости на южных курортах

В течение ближайшего года прогнозируется рост цен на недвижимость в Анапе и Новороссийске на 10–15% в зависимости от класса и локации объекта, добавила Ольга Нарт.

— При этом наиболее заметная динамика возможна в сегменте комфорт- и бизнес-класса, а также в курортных проектах, которые напрямую выигрывают от улучшенной транспортной доступности, — добавила она.

По ее мнению, открытие аэропорта оживит и рынок MICE-проектов, то есть конференций, выставок, деловых мероприятий, а также сформирует новые точки роста в сегменте сервисов и коммерции.

Когда авиасообщение заработает в полном объеме, оно может простимулировать рост спроса на недвижимость, полагает коммерческий директор «ГК Точно» Михаил Фёдоров.

— Но вряд ли это радикально изменит ситуацию с текущей реализацией проектов, которая во многом зависит от покупательной способности, — считает он.

При сохранении курса на смягчение кредитно-денежной политики Центробанка спрос на вторичном рынке жилья в Краснодарском крае продолжит расти и до конца года может увеличиться еще на 10–12%, считает Александр Иванов. Это способно спровоцировать и увеличение цены, в том числе за счет изменения структуры предложения на рынке, на котором сейчас выкупают наиболее снизившиеся в цене объекты и сокращения дисконта.

По словам Натальи Кругловой, в ближайший год рынок недвижимости юга России будет расти быстрее других регионов страны: даже без дополнительных мер господдержки, направленных на развитие инфраструктуры, цены увеличатся на 7–15% в среднем и до 30% в премиальном сегменте.

Сдерживающими условиями для роста цен будут тем не менее выступать: высокая ключевая ставка и низкая доступность жилья в целом, чрезмерное предложение в определенных локациях, правовые и инфраструктурные риски и ограниченная пропускная способность курортов.