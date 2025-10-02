Реклама
Politico сообщила о скорых массовых увольнениях в США из-за шатдауна

Politico: скоро начнутся массовые увольнения в ведомствах США из-за шатдауна
Фото: Global Look Press/Li Rui
Белый дом США намерен начать массовые увольнения сотрудников ведомств из-за временной приостановки финансирования правительства (шатдауна). Об этом 1 октября сообщила газета «Politico» со ссылкой на источники.

«Глава административно-бюджетного управления США Расс Воут сообщил, <...> что администрация начнет массовое сокращение или увольнение федеральных служащих «через день или два», — сказано в публикации.

Отмечается, что во время шатдауна будут сокращены льготы для оставшихся федеральных служащих.

Воут уточнил, что также из-за шатдауна в США будут приостановлены некоторые программы по поддержке малообеспеченных семей. С 15 октября военные перестанут получать жалование, если финансирование федерального правительства не возобновится. В то же время вашингтонская администрация пересмотрит решение о выделении средств на развитие инфраструктуры в штате Нью-Йорк.

Спор средств: как шатдаун обнажил политический раскол внутри США
Из-за остановки работы правительства с 1 октября около 4 млн американцев рискуют лишиться зарплаты

1 октября в США произошла приостановка работы правительства. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительного шатдауна в стране, так как умеренные демократы «уже начинают сдавать позиции».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

