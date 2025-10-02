Губернатор Калифорнии назвал себя «лидером свободного мира» на фоне шатдауна

На фоне начавшейся в США приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия согласования проекта бюджета (шатдаун) губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира». Соответствующее заявление 1 октября политик сделал в социальной сети X.

«Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не функционирует, теперь я, Гэвин Ньюсом, — лидер свободного мира», — сказал он.

Далее он в шутку представил свою политическую программу, в которую включены всеобщее медицинское обслуживание, бесплатные школьные обеды и дошкольное образование, создание высокооплачиваемых рабочих мест и отмена торговых пошлин, которые он назвал «несправедливыми».

Далее в сообщении Ньюсом пообещал субсидии на гель для волос для «симпатичных демократов», субсидии на яйца, легализацию каннабиса, а также отмену доплат на платформе Ticketmaster для поклонников певицы Тейлор Свифт.

Примечательно, что в то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал шатдаун угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

1 октября в США произошла приостановка работы правительства. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

Позднее, 1 октября, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сообщила «Известиям», что шатдаун в США не представляет серьезной угрозы для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. По ее словам, это событие свидетельствует о расколе между конгрессом и Белым домом, который проявляется в их неспособности достигнуть соглашения по ключевым вопросам, таким как бюджет.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительного шатдауна в стране, так как умеренные демократы «уже начинают сдавать позиции».

