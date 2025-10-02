Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Эксперты предупредили о прямой угрозе Кольскому полуострову из-за новой бригады НАТО в Финляндии

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Североатлантический альянс (НАТО) формирует на территории Финляндии новую бригаду усиленного передового присутствия (FLF), которая будет специализироваться на боевых действиях в арктических условиях. Как сообщает финское издание Iltalehti, ее разместят в городах Рованиеми и Соданкюля. Эти пункты расположены всего примерно в 130 км от Мурманской области и в 170 км от Республики Карелия.

Санкции и Стив Джобс: как Финляндия заплатила за конфликт с Россией
Рецессия в стране оказалась глубже и жестче, чем в Германии

По мнению экспертов, размещение натовских сил в непосредственной близости от российской границы вызывает особую обеспокоенность из-за стратегической важности региона.

«Кольский полуостров — ключевой стратегический регион, где сосредоточены основные силы Северного флота, наиболее мощного флота нашей страны», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что здесь базируются стратегические подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами, многоцелевые атомные и надводные крейсеры, способные нести ядерное оружие. Кроме того, в этом районе расположены критически важные объекты, такие как Архангельск, Североморск и Северодвинск, где находится завод по производству атомных подводных лодок стратегического назначения.

Издание Iltalehti уточняет, что бригада будет оснащена разнообразным натовским вооружением, включая шведские самоходные гаубицы Archer с дальностью до 50 км. В случае конфликта поддержку с воздуха обеспечат истребители Eurofighter, F-35 и вертолеты Apache.

Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что речь идет не просто об усилении одной бригады, а о полной интеграции Финляндии в общую систему НАТО.

«Поддержка с воздуха истребителями Eurofighter и F-35, а также вертолетами Apache — это комплексный инструмент, включающий космическую и радиоразведку альянса, обеспечивающий непрерывное целеуказание и возможность нанесения ударов», — пояснил Козюлин.

Эксперты сходятся во мнении, что мир вступает в период постоянной гонки вооружений. И в случае агрессивных действий со стороны НАТО ответ России будет необратимым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное стояние: зачем НАТО укрепляется в Арктической зоне у российских границ

