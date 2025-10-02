Гвардии рядовой Полшков уничтожил три ударных дрона ВСУ при помощи РЭБ

Гвардии ефрейтор Юрий Шадрин в составе экипажа танка Т-90 выполнял задачу по транспортировке штурмовых групп к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда противник открыл по боевой машине огонь. О подвигах военнослужащих Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в четверг, 2 октября, рассказали в Минобороны РФ.

Экипаж танка принял решение выпустить дымовую завесу, чтобы помешать противнику целиться. Тем временем Шадрин открыл по ВСУ огонь из танковой пушки. Значительная часть живой силы врага была уничтожена, и танк продолжил путь, доставив штурмовую группу в пункт назначения.

Также в Минобороны РФ отметили бдительность и своевременные действия гвардии рядового Николая Полшкова, который в составе отделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противодействовал атакам вражеских беспилотников.

При помощи комплекса радиоэлектронного противодействия Полшков заметил в небе несколько ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приближающихся к российским позициям. Он незамедлительно сообщил об этом командованию и применил РЭБ, чтобы создать помехи и нарушить управление дронами. В результате три беспилотника противника упали на землю и сдетонировали, не долетев до цели, не причинив вреда российским военнослужащим.

Ранее, 1 октября, в Минобороны сообщали, что младший сержант Дмитрий Колесов командовал штурмовой группой и выполнял задачу по захвату опорного пункта ВСУ, когда группа подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

До этого, 30 сентября, в ведомстве рассказали, что выполнявший задачи в составе группы охранения гвардии ефрейтор Роман Фомин оказал помощь раненому товарищу, пострадавшему в результате удара реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ