Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Посольство РФ заявило об игнорировании Чехией просьб о доступе к памятнику Конева

Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
МИД Чехии проигнорировал повторную ноту посольства РФ с просьбой предоставить официальную информацию о местоположении скульптуры маршала СССР Ивана Конева и обеспечить доступ к ней для проведения осмотра ее состояния. Об этом 1 октября «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Праге.

«В 2025 году посольство дважды направляло в МИД Чехии ноту с просьбой предоставить официальную информацию о местоположении демонтированной в 2020 году скульптуры маршала Советского Cоюза Ивана Конева и обеспечить российским дипломатам доступ к ней для проведения осмотра ее состояния», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что МИД Чехии публично ответил на первую ноту от 30 апреля. Чешская сторона заявила, что рассматривает памятник Ивану Коневу как собственность Праги и не считает его ни воинским захоронением, ни внесенным в список памятников культуры объектом, ни так называемым местом поклонения.

Начальник отдела по связям со СМИ МИД Чехии Марианна Вернерова заявила, что у России «нет юридических или моральных прав на скульптуру».

«Таким образом, наша просьба была проигнорирована. Повторная просьба в МИД Чехии в отношении вопросов, поставленных посольством в ноте от 30 апреля 2025 года, была направлена 16 мая 2025 года. Ответа на нее не последовало. Видимо, ответить нечего», — отметили в посольстве РФ.

Станции минус: почему «Пражскую» предложили переименовать в честь Конева
Необходимость смены названия объясняют «недружественными действиями» со стороны Чехии

Посол РФ в Праге Александр Змеевский 6 мая заявил, что власти Чехии не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении памятнику Коневу. Из Москвы в МИД республики была направлена нота с просьбой оказать содействие посольству РФ в определении точного местонахождения и проведении осмотра демонтированной скульптуры.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

