Посольство РФ заявило об игнорировании Чехией просьб о доступе к памятнику Конева
МИД Чехии проигнорировал повторную ноту посольства РФ с просьбой предоставить официальную информацию о местоположении скульптуры маршала СССР Ивана Конева и обеспечить доступ к ней для проведения осмотра ее состояния. Об этом 1 октября «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Праге.
«В 2025 году посольство дважды направляло в МИД Чехии ноту с просьбой предоставить официальную информацию о местоположении демонтированной в 2020 году скульптуры маршала Советского Cоюза Ивана Конева и обеспечить российским дипломатам доступ к ней для проведения осмотра ее состояния», — сообщили в диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что МИД Чехии публично ответил на первую ноту от 30 апреля. Чешская сторона заявила, что рассматривает памятник Ивану Коневу как собственность Праги и не считает его ни воинским захоронением, ни внесенным в список памятников культуры объектом, ни так называемым местом поклонения.
Начальник отдела по связям со СМИ МИД Чехии Марианна Вернерова заявила, что у России «нет юридических или моральных прав на скульптуру».
«Таким образом, наша просьба была проигнорирована. Повторная просьба в МИД Чехии в отношении вопросов, поставленных посольством в ноте от 30 апреля 2025 года, была направлена 16 мая 2025 года. Ответа на нее не последовало. Видимо, ответить нечего», — отметили в посольстве РФ.
Посол РФ в Праге Александр Змеевский 6 мая заявил, что власти Чехии не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении памятнику Коневу. Из Москвы в МИД республики была направлена нота с просьбой оказать содействие посольству РФ в определении точного местонахождения и проведении осмотра демонтированной скульптуры.
