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Посольство РФ направило в МИД Чехии просьбу о содействии в осмотре памятника маршалу Коневу

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Фото: TASS/AP/Petr David Josek
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Власти Чехии не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Праге Александр Змеевский.

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«Официальных предложений от чешской стороны о передаче демонтированной скульптуры памятника маршалу Ивану Коневу к нам не поступало. На днях направили в МИД республики ноту с просьбой оказать содействие дипломатическому персоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированной скульптуры, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии. На предыдущие обращения положительного ответа мы не получили», — заявил дипломат.

Памятник маршалу Ивану Коневу был демонтирован в апреле 2020 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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