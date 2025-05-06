Посольство РФ направило в МИД Чехии просьбу о содействии в осмотре памятника маршалу Коневу
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- Посольство РФ направило в МИД Чехии просьбу о содействии в осмотре памятника маршалу Коневу
Власти Чехии не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Праге Александр Змеевский.
«Официальных предложений от чешской стороны о передаче демонтированной скульптуры памятника маршалу Ивану Коневу к нам не поступало. На днях направили в МИД республики ноту с просьбой оказать содействие дипломатическому персоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированной скульптуры, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии. На предыдущие обращения положительного ответа мы не получили», — заявил дипломат.
Памятник маршалу Ивану Коневу был демонтирован в апреле 2020 года.
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