«Желание вернуться на российский рынок у чешских бизнесменов имеется»

В Чехии ведется целенаправленная кампания по выдавливанию Русского дома из страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Праге Александр Змеевский. Кроме того, местные власти не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении памятника маршалу Ивану Коневу — в итоге невозможно осмотреть демонтированный ранее монумент. Москва направила повторную ноту в МИД республики. Несмотря на сложные отношения между нашими странами, чешский бизнес проявляет интерес к возвращению на российский рынок. Но в республике грозит уголовная ответственность за несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы, а значит, и России. Чехия также продолжает оказывать активную военную поддержку Киеву, тем не менее в обществе в подавляющем большинстве «идея направлять своих солдат гибнуть за режим Зеленского энтузиазма не вызывает».

«Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу — это символ Победы»

— 6 мая исполняется 80 лет с начала Пражской наступательной операции. Проводит ли посольство России в Чехии какие-либо мероприятия по случаю этого исторического события?

— История так распорядилась, что в мае 1945 года финальная точка во Второй мировой войне в Европе была поставлена именно в Праге. Пражская наступательная операция 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева стала венцом победоносных действий Красной армии по освобождению Чехословакии от гитлеровского порабощения. Традиционно посольство нашей страны отмечает все эти знаменательные исторические события в День Победы 9 мая. Хотя боевые действия с отдельными подразделениями фашистов, пробивавшимися на Запад, продолжались еще несколько дней после этой даты.

В праздничные дни сотрудники посольства возлагают венки у захоронений и обелисков воинам Красной армии, а также чехов и словаков, отдавших свои жизни при освобождении Чехословакии, в том числе у крупнейшего захоронения красноармейцев в Праге — на Ольшанском кладбище. Вручают юбилейные медали ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. И в этом году принимаем участие в акции «Сад Памяти» — высаживаем деревья на территории посольства. За последние годы здесь создана аллея сирени сортов «Маршал Конев», «Маршал Малиновский», «Маршал Жуков». В этом году высадили кусты сирени «Великая Победа». 9 мая в российском посольстве состоится прием с участием чешских граждан и представителей дипкорпуса, посвященный 80-летию Победы. Предварим его показом документального фильма, раскрывающего подзабытые непростые страницы истории Второй мировой войны.

— В Германии представители местных властей угрожают не пустить представителей российского дипкорпуса на памятные церемонии, посвященные юбилею победы. Происходит ли нечто подобное в Чехии?

— Пока таких сигналов к нам не поступало. Впрочем, начиная с 2021 года, когда после провокационного «дела Врбетице» (на складах в этом небольшом городке в Злинском крае в 2014-м произошли взрывы боеприпасов, виновной в которых пытаются сделать нашу страну) и особенно после начала СВО в ряде городов и населенных пунктов местные власти перестали приглашать представителей посольства на торжественные мероприятия, посвященные освобождению Чехословакии войсками Красной армии.

— В Чехии находится более тысячи захоронений советских воинов. Как местные власти справляются с их защитой и уходом за ними и регистрируются ли случаи вандализма?

— В целом власти страны выполняют свои обязательства по уходу за захоронениями советских воинов. Наше посольство в Чехии незамедлительно реагирует на отдельные случаи вандализма, которые время от времени, к сожалению, имеют здесь место быть. Совместно с представительством Минобороны России по военно-мемориальной работе в Чехии посольство (несмотря на весьма скромные возможности после массовой высылки сотрудников и сокращения его штата по инициативе чешской стороны) продолжает внимательно отслеживать ситуацию на военно-мемориальном направлении.

— В 2020 году по распоряжению муниципальных властей в Праге был снесен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Известно, что он находится неподалеку от Праги и сейчас его готовят для постоянной выставки в новом Музее памяти XX века. Пять лет назад в России предлагали забрать демонтированный монумент. Готова ли Москва добиваться передачи памятника России?

— Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу — это символ Победы, символ освобождения Чехословакии и ее столицы Праги от гитлеровской оккупации, подвига Красной армии, которая плечом к плечу с воинами 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Людвика Свободы внесла решающий вклад в это освобождение, положив здесь на алтарь Победы 140 тыс. жизней красноармейцев. Исходим из того, что памятники должны оставаться там, где были установлены. Это правильно с точки зрения как истории, так и морали. Более того, именно такой подход зафиксирован в основополагающем российско-чешском договоре 1993 года.

Официальных предложений от чешской стороны о передаче демонтированной скульптуры памятника маршалу Ивану Коневу к нам не поступало. На днях направили в МИД республики ноту с просьбой оказать содействие дипломатическому персоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированной скульптуры, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии. На предыдущие обращения положительного ответа мы не получили.

«Решение чешских властей о направлении нового посла в нашу страну оцениваем положительно»

— Прошлой осенью стало известно, что Чехия вернула отозванного в 2022 году посла. Можно ли расценивать этот шаг как сигнал к стремлению восстановить связи с Россией? Сохраняются ли сейчас у РФ и Чехии какие-либо контакты по линии МИДов?

— Решение чешских властей о направлении нового посла в нашу страну оцениваем положительно. Исходим из того, что Даниэл Коштовал в ближайшее время приступит к исполнению своих обязанностей в нашей стране. Хотелось бы надеяться, что его приезд надлежащим образом структурирует российско-чешское дипломатическое общение, по крайней мере в Москве и, возможно, благоприятно повлияет на контакты российского посольства в Праге с МИД Чехии, которые носят сейчас единичный и спорадический характер, что отражает нынешний, к сожалению, «околонулевой» уровень двусторонних отношений.

— Чехия — одна из немногих европейских стран, в которой продолжает работать Русский дом. Осуществляются ли попытки свернуть его деятельность?

— Отношение чешских властей к Российскому центру науки и культуры (РЦНК) базируется на решении Евросоюза о внесении Россотрудничества (РЦНК осуществляет здесь функции его представительства) в свой санкционный список со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями для нормального функционирования центра. Оспариваем в различных чешских инстанциях непризнание дипломатического статуса за объектами российской недвижимости, в которых расположен РЦНК. Эти здания — собственность российского государства и находятся в оперативном управлении МИД РФ. Кроме того, возглавляет РЦНК сотрудник российского посольства, все его «на месте принятые» сотрудники включены в квоту, установленную по взаимному согласию с МИД Чехии для диппредставительств обеих стран, соответственно, в Чехии и Российской Федерации.

Разумеется, такая позиция чешских властей во многом определяет нездоровую атмосферу вокруг РЦНК. С завидной регулярностью звучат призывы в местных СМИ к закрытию центра, сопровождаемые по сути хулиганскими выходками антироссийски настроенных НПО, в том числе в контексте событий в зоне спецоперации. По сути дела, речь идет о целенаправленной кампании местных недоброжелателей по запугиванию работающих там сотрудников, по выдавливанию Русского дома из Чехии. Ставим вопрос об обеспечении надежной охраны РЦНК перед МИД республики, взаимодействуем по этим вопросам с чешской полицией.

— В начале февраля Чехия утвердила запрет двойного гражданства для россиян. Теперь желающим получить чешский паспорт придется предоставить документальное подтверждение отказа от российского. Как РФ оценивает такие нововведения? Насколько принятые поправки о гражданстве соответствуют конституции страны?

— Безусловно, каждая страна вправе устанавливать правила для приобретения своего гражданства. Настораживает в этом вопросе присутствие откровенной селективности — новый порядок касается только российских граждан. Местные эксперты усматривают в этом проявление дискриминации, что явно расходится с международными императивами. Не случайно на основе обращения 17 чешских сенаторов конституционный суд республики рассмотрит, насколько это нововведение соответствует чешскому законодательству.

— Недавно премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что теперь Чехия стала полностью независимой от поставок российской нефти. При этом еще в прошлом году РФ занимала первое место по продаже нефти в Чехию. Как вы оцениваете подобный шаг и сколько чешская экономика может потерять от отказа от российской нефти?

— Неоднократно слышали заявления чешских политиков высокого ранга об отказе в той или иной степени от российских энергоносителей (не только нефти) и гарантированном обеспечении своей самодостаточности в этой сфере. Впрочем, звучали после этого и заявления от чешского бизнеса о продолжении поставок энергоносителей из России, приводились соответствующие статистические данные. Проявим терпение, подождем новой статистики о чешском импорте. На ее основе можно будет более-менее объективно оценить ситуацию, а также кто и как справляется с отказом от энергопоставок и закупок других товаров из России, какие последствия это несет для чешской, да и в целом экономики ЕС, в том числе в плане энергобезопасности.

— Демонстрирует ли чешский бизнес желание сохранить торговые связи с Россией? Есть ли компании, которые хотели бы вернуться в РФ?

— Насколько нам известно, желание сохранить экономические связи, не только торговые, с Россией и вернуться на российский рынок у чешских бизнесменов имеется — понятно, что не у всех. Но его здесь не афишируют. Уж больно велик риск в условиях многочисленных санкций Евросоюза, принятых при активном участии Праги. Кроме того, за публичные высказывания, противоречащие официальной позиции республики по поводу событий в зоне СВО, здесь грозит уголовное преследование, вплоть до трех лет тюремного заключения. В феврале этого года приняты поправки к законодательству, устанавливающие уголовную ответственность — до пяти лет тюрьмы — за несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы — а значит, и России. Под такую расплывчатую формулировку много что можно подверстать. Ну как тут деловые контакты налаживать? Тем более что въезд сюда бизнесменов из России, как, впрочем, и других российских граждан, после начала спецоперации запрещен. В общем, по меткому замечанию экс-президента Чехии Вацлава Клауса здесь имеет место быть «изнасилование политикой экономики».

«В чешском обществе идея направлять своих солдат гибнуть за режим Зеленского энтузиазма не вызывает»

— В этом году в Чехии должны состояться парламентские выборы. Премьер страны Петр Фиала обвиняет лидера оппозиции Андрея Бабиша в связях с Россией. Почему власти Чехии боятся Бабиша?

— Парламентские выборы — это зона повышенной политической чувствительности, относящаяся сугубо ко внутренней компетенции, в данном случае чешского государства. Воздержусь от их оценок и ответов на поставленные вами вопросы. В какой атмосфере и насколько политически корректно будут проходить здесь выборы осенью этого года и предшествующая им избирательная кампания, увидим. Их точная дата президентом еще не определена.

— Ранее Петр Фиала заявил, что Чехия намерена продолжать поставлять Украине боеприпасы в рамках инициированной Прагой инициативы...

— 27 апреля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила в передаче на чешском телевидении, что республика в рамках «снарядной инициативы» — в соответствии с ней поставки боеприпасов осуществляются из стран за пределами ЕС — за четыре месяца 2025 года передала Украине 400 тыс. артиллерийских снарядов. Она напомнила, что в прошлом году в этом же формате республике удалось передать Киеву около 1,5 млн артснарядов различного калибра. 4 мая в ходе визита в Прагу Владимира Зеленского президент Петр Павел допустил, что до конца года Украина может в рамках этой инициативы получить до 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Прага продолжает активность на этом направлении. По утверждению мининдел Яна Липавского, чехам удалось заручиться дополнительным финансированием своей инициативы из источников в Канаде, Норвегии, Дании и Нидерландов. Яна Чернохова сообщила, что ведется поиск новых финансовых источников, в том числе начаты переговоры на этот счет с Бельгией. По опубликованным в феврале данным минобороны Чехии, с начала СВО она предоставила Украине военных материалов на сумму 7,3 млрд чешских крон (около $305 млн).

— Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил о готовности отправить военнослужащих страны в составе миротворческого контингента на Украину при условии, что другие европейские страны также предоставят свои силы для поддержки Киева. Как чешское общество относится к готовности элит отправить своих военных на помощь ВСУ?

— В заявлениях чешских руководителей на этот счет преобладают оговорки о необходимости наличия соответствующих условий для принятия такого решения, в том числе заключения мирного соглашения, гарантий от каждой из сторон, определения статуса направляемых войск, позиций других европейцев, а также Вашингтона. Разумеется, далеко не в последнюю очередь, учитывается, в основном не публично, и реакция российской стороны на эту французско-британскую авантюру. Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, в чешском обществе в подавляющем большинстве идея направлять своих солдат гибнуть за режим Зеленского энтузиазма не вызывает.