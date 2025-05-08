Глава МИД Чехии заявил об отсутствии у РФ прав на памятник маршалу Коневу

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 7 мая заявил, что у России нет никаких прав на памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который установлен в Праге и демонтирован в 2022 году.

«Это вопрос исключительно чешского государства», — говорится в сообщении главы МИД в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Таким образом Липавский ответил на обращение российского посла в Праге Александра Змеевского с просьбой о помощи в определении местоположения памятника.

Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин 25 апреля сообщил о том, что в Европе за последний год установили свыше 100 случаев вандализма на воинских памятниках, наибольшее количество было замечено в Польше и Литве.