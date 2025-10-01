Реклама
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил важность прорыва подразделений группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ 4,5 км вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области.

Военный эксперт Матвийчук в беседе с aif.ru в среду, 1 октября, отметил, что фланговые маневры растягивают оборону ВСУ и открывают возможности для ударов во фланг и тыл, что деморализует противника. По его словам, само Вербовое имеет тактическое, а не стратегическое значение: его взятие улучшит позиции российских войск.

Эксперт добавил, что глубокий прорыв в Днепропетровской области способствует созданию буферной зоны безопасности. Он подчеркнул, что главная цель боев — формирование санитарного рубежа, а не присоединение региона. По его оценке, несмотря на сохраняющиеся силы ВСУ для контратак, украинские подразделения продолжают отступать.

Ранее 1 октября российские штурмовые группы прорвались в районе Новониколаевка — Калиновское — Березовое и вышли к окраинам Вербового, где продолжаются бои. Село находится к северу от границы с Запорожской областью, уточняет 360.ru. Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Восток», пишет НСН.

Военные разгромили механизированную бригаду ВСУ и подразделение теробороны. За сутки враг потерял до 315 бойцов, одну бронемашину и 11 автомобилей, отмечает RT.

30 сентября российские военные освободили Северск Малый в ДНР. Населённый пункт взяли под контроль бойцы Южной группировки войск, сообщает «Москва 24».

29 сентября в российской армии рассказали об успехах за сентябрь. Военные за месяц освободили от боевиков ВСУ 20 населенных пунктов. Большая часть из них находится в ДНР, пишет сайт kp.ru.

25 сентября Минобороны заявило, что российские военные в зоне СВО освободили более 4,7 тыс. кв. км территории в шести регионах (без учета Курской области) и свыше 200 населенных пунктов. Из них 175 кв. км — в Днепропетровской области.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 17 сентября рассказал, что армия России ежедневно наступает практически на всех направлениях в зоне СВО, сообщает ИА Регнум.

Читайте также
