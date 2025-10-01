ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом 1 октября сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области», — указано в сообщении ведомства.
Там добавили, что Российская армия также ликвидировала несколько бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Полтавка, Новогригоровка и Новониколаевка Запорожской области.
На данном направлении украинские боевики потеряли 11 автомобилей, боевую бронированную машину, а также до 315 военнослужащих.
Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что украинские боевики потеряли до 245 человек, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.
