Убившие байкера за замечание о парковке в Люблино сознательно шли на конфликт
Обвиняемые в убийстве байкера Кирилла Ковалева в московском районе Люблино сознательно шли на конфликт. Об этом заявил родственник мотоциклиста, сообщил 1 октября корреспондент «Известий».
Мужчина отметил, что замечание, сделанное Шахину Аббасову из-за парковки, было не первым. По его утверждению, тот регулярно ставил машину возле подъезда, что вызывало возмущение жителей. Он напомнил, что в день трагедии Шахин имел при себе нож, а его брат Шохрат, предположительно, возил в автомобиле пистолет.
«Кирилл успешно учился, у него была хорошая работа, спорт. Не имел вредных привычек. <…> Он слишком верил в то, что вокруг нормальные люди. Что закон должны соблюдать все», — рассказал родственник Ковалева.
Близкие байкера убеждены, что виновные в его смерти заслуживают пожизненного наказания. Ранее 1 октября суд отложил оглашение приговора фигурантам дела. Следствие решили возобновить, чтобы опросить еще нескольких свидетелей.
Убийство произошло 17 апреля на улице Краснодарской. 24-летний мотоциклист Кирилл Ковалев сделал замечание водителю Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ тот нанес ему множественные удары руками и ногами, а также ударил ножом в область живота. Брат Шахина ударил его еще несколько раз. Затем Аббасовы сбежали с места преступления. Пострадавший умер в больнице на следующий день.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Фигуранта вскоре задержали в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Также были задержаны отец и друг Аббасова. Семья Ковалева потребовала компенсацию в размере 100 млн рублей. Гособвинение запросило сроки от 9,5 до 17 лет колонии строгого режима шестерым обвиняемым в убийстве байкера Ковалева.
