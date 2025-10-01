Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Убившие байкера за замечание о парковке в Люблино сознательно шли на конфликт

0
EN
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Обвиняемые в убийстве байкера Кирилла Ковалева в московском районе Люблино сознательно шли на конфликт. Об этом заявил родственник мотоциклиста, сообщил 1 октября корреспондент «Известий».

Мужчина отметил, что замечание, сделанное Шахину Аббасову из-за парковки, было не первым. По его утверждению, тот регулярно ставил машину возле подъезда, что вызывало возмущение жителей. Он напомнил, что в день трагедии Шахин имел при себе нож, а его брат Шохрат, предположительно, возил в автомобиле пистолет.

«Кирилл успешно учился, у него была хорошая работа, спорт. Не имел вредных привычек. <…> Он слишком верил в то, что вокруг нормальные люди. Что закон должны соблюдать все», — рассказал родственник Ковалева.

Близкие байкера убеждены, что виновные в его смерти заслуживают пожизненного наказания. Ранее 1 октября суд отложил оглашение приговора фигурантам дела. Следствие решили возобновить, чтобы опросить еще нескольких свидетелей.

Право Голоса: суд оправдал главаря банды «Желтые хризантемы» по новым убийствам
Сергей Балихин по кличке Голос отбывает пожизненный срок с 2014 года

Убийство произошло 17 апреля на улице Краснодарской. 24-летний мотоциклист Кирилл Ковалев сделал замечание водителю Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ тот нанес ему множественные удары руками и ногами, а также ударил ножом в область живота. Брат Шахина ударил его еще несколько раз. Затем Аббасовы сбежали с места преступления. Пострадавший умер в больнице на следующий день.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Фигуранта вскоре задержали в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Также были задержаны отец и друг Аббасова. Семья Ковалева потребовала компенсацию в размере 100 млн рублей. Гособвинение запросило сроки от 9,5 до 17 лет колонии строгого режима шестерым обвиняемым в убийстве байкера Ковалева.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025